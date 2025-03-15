Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «КАМАЗа», 24-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «КАМАЗ»