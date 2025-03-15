Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Шинник» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Шинник» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 14:50
Шинник
15.03.2025, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
48' З. Федоров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
10
Роман Защепкин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
9
Захар Федоров
ЦФ
11
Артемий Укомский
ЦФ
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
33
Борис Фартуна
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
4-1-2-2-1
51
Митров
53
Котин
89
Загре
27
Черный
2
Косогоров
38
Алейников
50
Голубев
15
Самойлов
8
Сухомлинов
78
Куль
29
Альфред
3-2-3-2
31
Анисимов
22
Гюрджан
19
Тананеев
13
Почивалин
42
Кириллов
10
Жигулев
53
Дерюгин
10
Защепкин
11
Апеков
59
Моторин
10
Караев
8
Сухомлинов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
8
Сухомлинов
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
29
Альфред
9
Федоров
9
Федоров
29
Альфред
42
Кириллов
27
Голыбин
27
Голыбин
42
Кириллов
11
Апеков
28
Султонов
28
Султонов
11
Апеков
Остались в запасе
Шинник
КАМАЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Шинник - КАМАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «КАМАЗа», 24-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «КАМАЗ»

«Шинник» – «КАМАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига КАМАЗ Шинник
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
1
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
3
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
30
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+