15.03.2025, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 24 тур
Россия. Первая лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
4-1-2-2-1
51
Митров
53
Котин
89
Загре
27
Черный
2
Косогоров
38
Алейников
50
Голубев
15
Самойлов
8
Сухомлинов
78
Куль
29
Альфред
3-2-3-2
31
Анисимов
22
Гюрджан
19
Тананеев
13
Почивалин
42
Кириллов
10
Жигулев
53
Дерюгин
10
Защепкин
11
Апеков
59
Моторин
10
Караев
8
Сухомлинов
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
8
Сухомлинов
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
29
Альфред
9
Федоров
9
Федоров
29
Альфред
42
Кириллов
27
Голыбин
27
Голыбин
42
Кириллов
11
Апеков
28
Султонов
28
Султонов
11
Апеков
Остались в запасе
Шинник
КАМАЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
67
Никита Платон
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Шинник - КАМАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «КАМАЗа», 24-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»