13.03.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
4-1-3-2
25
Викарио
23
Порро
37
ван де Вен
21
Ромеро
99
Спенс
29
Сарр
7
Сон
10
Мэддисон
28
Одобер
19
Соланке
15
Бергвалл
4-1-2-1-2
1
Овусу-Одуро
2
Майкума
3
Гос
5
Пенетра
3
Вольфе
6
Коопмейнерс
8
Класи
10
Бурместер
11
Садик
19
Пэррот
17
Поку
15
Бергвалл
33
Дэвис
33
Дэвис
15
Бергвалл
10
Мэддисон
28
Биссума
28
Биссума
10
Мэддисон
28
Одобер
22
Джонсон
22
Джонсон
28
Одобер
37
ван де Вен
14
Грей
14
Грей
37
ван де Вен
11
Садик
34
де Вит
34
де Вит
11
Садик
3
Гос
17
Белич
17
Белич
3
Гос
10
Бурместер
10
Смит
10
Смит
10
Бурместер
2
Майкума
9
Мердинк
9
Мердинк
2
Майкума
Остались в запасе
Тоттенхэм
АЗ Алкмаар
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
47
Майки Мур
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ЦЗ
17
Sem van Duijn
ЦФ
27
Wassim Bouziane
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
47
Майки Мур
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ЦЗ
17
Sem van Duijn
ЦФ
27
Wassim Bouziane
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Тоттенхэм - АЗ Алкмаар
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
6
12
Офсайды
1
2
Количество передач
528
356
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.06
1.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «АЗ Алкмаара», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «АЗ Алкмаар»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»