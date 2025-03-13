Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «АЗ Алкмаара», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 23:00 по московскому времени.