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  • «Байер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

«Байер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

11 марта 2025, 21:50
Байер
11.03.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Бавария
52' Г. Кейн 71' А. Дэвис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
13
Артур
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-3-2-1
1
Градецки
5
Хинкапе
22
Эрмосо
4
Та
22
Гримальдо
34
Джака
13
Артур
24
Гарсия
25
Паласиос
14
Шик
3-1-2-3-1
40
Урбиг
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
22
Эрмосо
8
Андрих
8
Андрих
22
Эрмосо
13
Артур
22
Бонифаци
22
Бонифаци
13
Артур
24
Гарсия
21
Адли
21
Адли
24
Гарсия
22
Гримальдо
10
Буэндия
10
Буэндия
22
Гримальдо
17
Олисе
21
Ито
21
Ито
17
Олисе
27
Лаймер
44
Станишич
44
Станишич
27
Лаймер
27
Горецка
36
Палинья
36
Палинья
27
Горецка
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
9
Кейн
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Кейн
Остались в запасе
Байер
Бавария
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Байер - Бавария
5
3
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
14
6
Нарушения
24
13
Офсайды
2
0
Количество передач
365
336
Сейвы
3
3
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.35
2.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Баварии», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бавария»

«Байер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бавария Байер
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