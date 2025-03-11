11.03.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-2-1
1
Градецки
5
Хинкапе
22
Эрмосо
4
Та
22
Гримальдо
34
Джака
13
Артур
24
Гарсия
25
Паласиос
14
Шик
3-1-2-3-1
40
Урбиг
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
22
Эрмосо
8
Андрих
8
Андрих
22
Эрмосо
13
Артур
22
Бонифаци
22
Бонифаци
13
Артур
24
Гарсия
21
Адли
21
Адли
24
Гарсия
22
Гримальдо
10
Буэндия
10
Буэндия
22
Гримальдо
17
Олисе
21
Ито
21
Ито
17
Олисе
27
Лаймер
44
Станишич
44
Станишич
27
Лаймер
27
Горецка
36
Палинья
36
Палинья
27
Горецка
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
9
Кейн
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Кейн
Остались в запасе
Байер
Бавария
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Байер - Бавария
5
3
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
14
6
Нарушения
24
13
Офсайды
2
0
Количество передач
365
336
Сейвы
3
3
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.35
2.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Баварии», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»