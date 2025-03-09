09.03.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
3-3-1-3
1
Булка
15
Бомбито
55
Ндайшими
4
Данте
3
Бар
7
Сантамария
92
Клосс
6
Будауи
9
Лаборд
29
Гессан
50
Чо
3-1-3-2-1
20
Перри
26
Кумбеди
19
Ниахате
3
Тальяфико
18
Матич
22
Мата
6
Тессманн
8
Толиссо
39
Фофана
23
Алмада
91
Ляказетт
3
Бар
2
Абди
2
Абди
3
Бар
6
Будауи
13
Росарио
13
Росарио
6
Будауи
50
Чо
10
Диоп
10
Диоп
50
Чо
9
Лаборд
27
Бога
27
Бога
9
Лаборд
15
Бомбито
26
Буанани
26
Буанани
15
Бомбито
23
Алмада
17
Верету
17
Верету
23
Алмада
18
Матич
10
Шерки
10
Шерки
18
Матич
26
Кумбеди
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
26
Кумбеди
39
Фофана
7
Нуама
7
Нуама
39
Фофана
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
Остались в запасе
Ницца
Лион
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
23
Том Луше
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
23
Том Луше
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ницца - Лион
1
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
12
11
Количество передач
387
685
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Лион», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»