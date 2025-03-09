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  • «Ницца» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Ницца» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 21:35
Ницца
09.03.2025, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 2
Завершен
Лион
78' Р. Шерки 83' Э. Нуама
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
39
Малик Фофана
ПВ
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
23
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
3-3-1-3
1
Булка
15
Бомбито
55
Ндайшими
4
Данте
3
Бар
7
Сантамария
92
Клосс
6
Будауи
9
Лаборд
29
Гессан
50
Чо
3-1-3-2-1
20
Перри
26
Кумбеди
19
Ниахате
3
Тальяфико
18
Матич
22
Мата
6
Тессманн
8
Толиссо
39
Фофана
23
Алмада
91
Ляказетт
3
Бар
2
Абди
2
Абди
3
Бар
6
Будауи
13
Росарио
13
Росарио
6
Будауи
50
Чо
10
Диоп
10
Диоп
50
Чо
9
Лаборд
27
Бога
27
Бога
9
Лаборд
15
Бомбито
26
Буанани
26
Буанани
15
Бомбито
23
Алмада
17
Верету
17
Верету
23
Алмада
18
Матич
10
Шерки
10
Шерки
18
Матич
26
Кумбеди
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
26
Кумбеди
39
Фофана
7
Нуама
7
Нуама
39
Фофана
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
Остались в запасе
Ницца
Лион
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
23
Том Луше
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
23
Том Луше
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ницца - Лион
1
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
12
11
Количество передач
387
685
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Лион», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца»«Лион»

«Ницца» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Ницца
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