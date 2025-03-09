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  • «Реал Сосьедад» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Реал Сосьедад» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 21:50
Реал Сосьедад
09.03.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
46' Ч. Эджуке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
(К) ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Сауль Ньигес
(К) ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Севилья
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
37
Леандро Антонетти
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Марреро
16
Лопес
19
Субельдия
21
Агер
17
Гомес
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
8
Оласагасти
15
Марин
23
Бекер
9
Оскарссон
4-1-2-2-1
1
Нюланд
22
Кармона
5
Баде
4
Салас
17
Педроса
6
Агум
97
Соу
8
Ньигес
11
Лукебакио
21
Эджуке
16
Ромеро
2
Арамбуру
14
Траоре
14
Траоре
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
36
Субименди
36
Субименди
8
Турриэнтес
23
Бекер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Бекер
8
Оласагасти
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
8
Оласагасти
17
Гомес
14
Кубо
14
Кубо
17
Гомес
16
Ромеро
24
Санчес
24
Санчес
16
Ромеро
21
Эджуке
6
Локонга
6
Локонга
21
Эджуке
8
Ньигес
10
Фернандес
10
Фернандес
8
Ньигес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
1
Алекс Ремиро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Сусо
ПВ
37
Леандро Антонетти
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
10
Брайс Мендес
ПВ
Остались в запасе
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Сусо
ПВ
37
Леандро Антонетти
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
2
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
12
Офсайды
1
3
Количество передач
526
344
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Севильи», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Севилья»

«Реал Сосьедад» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Реал Сосьедад
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