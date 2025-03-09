09.03.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3-2-2-2-1
13
Марреро
16
Лопес
19
Субельдия
21
Агер
17
Гомес
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
8
Оласагасти
15
Марин
23
Бекер
9
Оскарссон
4-1-2-2-1
1
Нюланд
22
Кармона
5
Баде
4
Салас
17
Педроса
6
Агум
97
Соу
8
Ньигес
11
Лукебакио
21
Эджуке
16
Ромеро
2
Арамбуру
14
Траоре
14
Траоре
2
Арамбуру
8
Турриэнтес
36
Субименди
36
Субименди
8
Турриэнтес
23
Бекер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Бекер
8
Оласагасти
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
8
Оласагасти
17
Гомес
14
Кубо
14
Кубо
17
Гомес
16
Ромеро
24
Санчес
24
Санчес
16
Ромеро
21
Эджуке
6
Локонга
6
Локонга
21
Эджуке
8
Ньигес
10
Фернандес
10
Фернандес
8
Ньигес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
1
Алекс Ремиро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Сусо
ПВ
37
Леандро Антонетти
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
34
Лукен Бейтия
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
10
Брайс Мендес
ПВ
Остались в запасе
13
Матиас Арболь
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
14
Ману Буэно
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Сусо
ПВ
37
Леандро Антонетти
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
2
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
12
Офсайды
1
3
Количество передач
526
344
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Севильи», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»