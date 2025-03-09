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  • «Аланьяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Аланьяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 19:20
Аланьяспор
09.03.2025, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Галатасарай
23' Т. Вилена
51' Ф. Алити (АГ) 62' В. Осимхен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Фатих Аксой
(К) ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
25
Ричард
ОП
42
Гай Макута
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Mert Furkan Bayram
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
2
Batuhan Yavuz
ЦЗ
4
Umut Mert Toy
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
8
Enes Keskin
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
17
Arda Usluoğlu
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
4-2-2-2
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
3
Лима
20
Аксой
5
Алити
88
Эздемир
25
Ричард
42
Макута
52
Вилена
16
Кордова
99
Шпорар
3-2-1-2-2
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
17
Эльмали
99
Лемина
34
Торрейра
8
Сара
53
Йилмаз
95
Франковски
45
Осимхен
21
Мората
20
Аксой
17
Жанвье
17
Жанвье
20
Аксой
16
Кордова
16
У-Джо
16
У-Джо
16
Кордова
21
Мората
23
Айхан
23
Айхан
21
Мората
8
Сара
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Сара
99
Лемина
11
Акгюн
11
Акгюн
99
Лемина
17
Эльмали
7
Салаи
7
Салаи
17
Эльмали
45
Осимхен
23
Кутуджу
23
Кутуджу
45
Осимхен
Остались в запасе
Аланьяспор
Галатасарай
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Mert Furkan Bayram
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
2
Batuhan Yavuz
ЦЗ
4
Umut Mert Toy
ЦЗ
8
Enes Keskin
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
17
Arda Usluoğlu
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Mert Furkan Bayram
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
2
Batuhan Yavuz
ЦЗ
4
Umut Mert Toy
ЦЗ
8
Enes Keskin
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
17
Arda Usluoğlu
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Аланьяспор - Галатасарай
2
1
7
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
15
Офсайды
1
1
Количество передач
281
555
Сейвы
5
1
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Аланьяспор» против «Галатасарая», 27-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аланьяспор» – «Галатасарай»

«Аланьяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Аланьяспор
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