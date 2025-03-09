09.03.2025, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 27 тур
Турция. Суперлига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Аланьяспор
Аланьяспор
4-2-2-2
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
3
Лима
20
Аксой
5
Алити
88
Эздемир
25
Ричард
42
Макута
52
Вилена
16
Кордова
99
Шпорар
3-2-1-2-2
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
17
Эльмали
99
Лемина
34
Торрейра
8
Сара
53
Йилмаз
95
Франковски
45
Осимхен
21
Мората
20
Аксой
17
Жанвье
17
Жанвье
20
Аксой
16
Кордова
16
У-Джо
16
У-Джо
16
Кордова
21
Мората
23
Айхан
23
Айхан
21
Мората
8
Сара
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Сара
99
Лемина
11
Акгюн
11
Акгюн
99
Лемина
17
Эльмали
7
Салаи
7
Салаи
17
Эльмали
45
Осимхен
23
Кутуджу
23
Кутуджу
45
Осимхен
Остались в запасе
Аланьяспор
Галатасарай
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Mert Furkan Bayram
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
2
Batuhan Yavuz
ЦЗ
4
Umut Mert Toy
ЦЗ
8
Enes Keskin
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
17
Arda Usluoğlu
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Mert Furkan Bayram
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
2
Batuhan Yavuz
ЦЗ
4
Umut Mert Toy
ЦЗ
8
Enes Keskin
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
17
Arda Usluoğlu
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Аланьяспор - Галатасарай
2
1
7
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
15
Офсайды
1
1
Количество передач
281
555
Сейвы
5
1
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Аланьяспор» против «Галатасарая», 27-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аланьяспор» – «Галатасарай»
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Источник: «Бомбардир»