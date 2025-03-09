Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-2-3-1
16
Ботнарь
90
Роганович
4
Бородин
3
Иваньков
99
Шевченко
52
Нетфуллин
80
Хосонов
17
Горбунов
70
Червяков
2
Манелов
7
Юшин
4-1-1-3-1
1
Баклов
44
Корнюшин
89
Стоцкий
45
Теняев
5
Кутин
15
Бочеров
20
Мацхарашвили
7
Перченок
88
Агеян
11
Гуренко
9
Муллин
17
Горбунов
10
Гузман
10
Гузман
17
Горбунов
7
Юшин
90
Галкин
90
Галкин
7
Юшин
2
Манелов
11
Алыкулов
11
Алыкулов
2
Манелов
11
Гуренко
62
Карпов
62
Карпов
11
Гуренко
89
Стоцкий
79
Троянов
79
Троянов
89
Стоцкий
20
Мацхарашвили
8
Исаев
8
Исаев
20
Мацхарашвили
9
Муллин
25
Ложкин
25
Ложкин
9
Муллин
Остались в запасе
Торпедо
Уфа
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Алессон
ЛВ
21
Максим Максимов
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Алессон
ЛВ
21
Максим Максимов
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Торпедо - Уфа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Уфы», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Уфа»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»