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  • «Торпедо» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

«Торпедо» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

9 марта 2025, 15:50
Торпедо
09.03.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
77
Алессон
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
10
Йейсон Гузман
АП
90
Владислав Галкин
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Уфа
71
Илья Свинов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
4-2-3-1
16
Ботнарь
90
Роганович
4
Бородин
3
Иваньков
99
Шевченко
52
Нетфуллин
80
Хосонов
17
Горбунов
70
Червяков
2
Манелов
7
Юшин
4-1-1-3-1
1
Баклов
44
Корнюшин
89
Стоцкий
45
Теняев
5
Кутин
15
Бочеров
20
Мацхарашвили
7
Перченок
88
Агеян
11
Гуренко
9
Муллин
17
Горбунов
10
Гузман
10
Гузман
17
Горбунов
7
Юшин
90
Галкин
90
Галкин
7
Юшин
2
Манелов
11
Алыкулов
11
Алыкулов
2
Манелов
11
Гуренко
62
Карпов
62
Карпов
11
Гуренко
89
Стоцкий
79
Троянов
79
Троянов
89
Стоцкий
20
Мацхарашвили
8
Исаев
8
Исаев
20
Мацхарашвили
9
Муллин
25
Ложкин
25
Ложкин
9
Муллин
Остались в запасе
Торпедо
Уфа
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Алессон
ЛВ
21
Максим Максимов
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Алессон
ЛВ
21
Максим Максимов
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Торпедо - Уфа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Уфы», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо»«Уфа»

«Торпедо» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Уфа Торпедо
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