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  • «Алавес» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Алавес» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 17:05
Алавес
08.03.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
11' М. Санчес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
(К) ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
16
Пау Кабанес
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Алавес
31
Грегуар Свидерски
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
24
Факундо Гарсес
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
4-3-3
1
Сивера
3
Санчес
15
Моуриньо
5
Абкар
14
Теналья
8
Бланко
19
Хордан
10
Аленья
19
Кике
77
Мартин
16
Кабанес
4-1-1-2-2
13
Конде
53
Камбвала
8
Фойт
2
Кошта
23
Кардона
18
Гуйе
10
Парехо
10
Пино
10
Баэна
7
Перес
19
Пепе
16
Кабанес
13
Родригес
13
Родригес
16
Кабанес
3
Санчес
24
Диарра
24
Диарра
3
Санчес
77
Мартин
24
Гарсес
24
Гарсес
77
Мартин
19
Хордан
7
Висенте
7
Висенте
19
Хордан
19
Кике
12
Вильялибре
12
Вильялибре
19
Кике
23
Кардона
23
Педраса
23
Педраса
23
Кардона
10
Пино
14
Комесанья
14
Комесанья
10
Пино
10
Баэна
4
Суарес
4
Суарес
10
Баэна
53
Камбвала
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
53
Камбвала
18
Гуйе
11
Барри
11
Барри
18
Гуйе
Остались в запасе
Алавес
Вильярреал
31
Грегуар Свидерски
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Луис Жуниор
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
31
Грегуар Свидерски
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Алавес - Вильярреал
3
2
1
Всего ударов по воротам
5
23
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
13
Количество передач
238
532
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
86
Удары мимо ворот
1
15
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
2
11
xG (ожидаемые голы)
1.07
2.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Вильярреала», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес»«Вильярреал»

«Алавес» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Алавес
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