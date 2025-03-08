08.03.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 27 тур
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-3-3
1
Сивера
3
Санчес
15
Моуриньо
5
Абкар
14
Теналья
8
Бланко
19
Хордан
10
Аленья
19
Кике
77
Мартин
16
Кабанес
4-1-1-2-2
13
Конде
53
Камбвала
8
Фойт
2
Кошта
23
Кардона
18
Гуйе
10
Парехо
10
Пино
10
Баэна
7
Перес
19
Пепе
16
Кабанес
13
Родригес
13
Родригес
16
Кабанес
3
Санчес
24
Диарра
24
Диарра
3
Санчес
77
Мартин
24
Гарсес
24
Гарсес
77
Мартин
19
Хордан
7
Висенте
7
Висенте
19
Хордан
19
Кике
12
Вильялибре
12
Вильялибре
19
Кике
23
Кардона
23
Педраса
23
Педраса
23
Кардона
10
Пино
14
Комесанья
14
Комесанья
10
Пино
10
Баэна
4
Суарес
4
Суарес
10
Баэна
53
Камбвала
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
53
Камбвала
18
Гуйе
11
Барри
11
Барри
18
Гуйе
Остались в запасе
Алавес
Вильярреал
31
Грегуар Свидерски
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Луис Жуниор
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
31
Грегуар Свидерски
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Алавес - Вильярреал
3
2
1
Всего ударов по воротам
5
23
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
13
Количество передач
238
532
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
86
Удары мимо ворот
1
15
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
2
11
xG (ожидаемые голы)
1.07
2.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Вильярреала», 27-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»