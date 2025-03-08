08.03.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
4-1-1-1-3
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
22
Эрмосо
13
Артур
34
Джака
24
Гарсия
23
Телла
14
Шик
21
Адли
10
Буэндия
3-2-2-1-2
16
Цеттерер
5
Пипер
13
Велькович
5
Юнг
27
Агу
8
Вайзер
6
Стаге
14
Линен
10
Шмид
19
Силва
7
Бурк
Вирц
22
Гримальдо
22
Гримальдо
Вирц
12
Тапсоба
20
Мукиэле
20
Мукиэле
12
Тапсоба
13
Артур
30
Фримпонг
30
Фримпонг
13
Артур
34
Джака
25
Паласиос
25
Паласиос
34
Джака
10
Буэндия
7
Вирц
7
Вирц
10
Буэндия
14
Линен
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
14
Линен
19
Силва
17
Груль
17
Груль
19
Силва
7
Бурк
11
Нджинма
11
Нджинма
7
Бурк
10
Шмид
9
Топп
9
Топп
10
Шмид
Остались в запасе
Байер
Вердер
32
Матей Коварж
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
16
Алехо Сарко
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Мио Бакхаус
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
16
Алехо Сарко
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
80
Скелли Алверу
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Байер - Вердер
4
4
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
10
3
Нарушения
12
10
Офсайды
2
3
Количество передач
683
261
Сейвы
5
4
Точность передач %
90
70
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.41
1.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Вердера», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Вердер»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»