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  • «Парма» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Парма» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 15:50
Парма
08.03.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 2
Завершен
Торино
60' М. Пеллегрино 82' М. Пеллегрино
19' Э. Эльмас 72' Ч. Адамс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
19
Симон Сом
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
21
Самуэле Риччи
(К) ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
10
Никола Влашич
АП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
23
Эрнани
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
27
Деннис Ман
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Торино
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Сузуки
14
Валери
38
Вольяччо
5
Валенти
15
Дель Прато
16
Кейта
19
Сом
24
Эстевес
22
Кансельери
14
Бонни
11
Альмквист
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
6
Валюкевич
3
Марипан
23
Коко
19
Лазаро
3
Бираги
21
Риччи
22
Казадеи
11
Эльмас
10
Влашич
19
Адамс
5
Валенти
15
Леони
15
Леони
5
Валенти
19
Сом
23
Эрнани
23
Эрнани
19
Сом
24
Эстевес
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
24
Эстевес
11
Альмквист
27
Ман
27
Ман
11
Альмквист
14
Бонни
32
Пеллегрино
32
Пеллегрино
14
Бонни
19
Лазаро
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
19
Лазаро
22
Казадеи
66
Гинейтис
66
Гинейтис
22
Казадеи
21
Риччи
17
Линетти
17
Линетти
21
Риччи
11
Эльмас
14
Карамо
14
Карамо
11
Эльмас
Остались в запасе
Парма
Торино
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
Главный тренер
Кристиан Киву
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Парма - Торино
4
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
16
15
Офсайды
1
0
Количество передач
343
329
Сейвы
0
2
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Торино», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма»«Торино»

«Парма» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Парма
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