Составы команд
Алания
Алания
4-2-2-2
23
Натабашвили
6
Ышык
37
Чирков
5
Багаев
19
Бутаев
8
Хугаев
17
Дауров
9
Закиров
17
Кокоев
23
Нафиков
11
Черткоев
3-3-2-2
12
Довгаль
6
Печенкин
24
Коротков
72
Бем
2
Поройков
85
Пяткин
34
Храмцов
17
Шитов
70
Марьянов
24
Коротаев
65
Гулько
9
Закиров
71
Казанцев
71
Казанцев
9
Закиров
17
Дауров
15
Каргинов
15
Каргинов
17
Дауров
23
Нафиков
18
Тобоев
18
Тобоев
23
Нафиков
17
Кокоев
21
Козырев
21
Козырев
17
Кокоев
8
Хугаев
57
Тепсикоев
57
Тепсикоев
8
Хугаев
17
Шитов
30
Шавлохов
30
Шавлохов
17
Шитов
24
Коротаев
13
Петров
13
Петров
24
Коротаев
Остались в запасе
Алания
Тюмень
24
Алил Магомедов
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
5
Заур Датиев
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ЦП
99
Сослан Макоев
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
5
Заур Датиев
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ЦП
99
Сослан Макоев
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Алания - Тюмень
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Тюмени», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»