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  • «Алания» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Алания» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 13:50
Алания
08.03.2025, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Тюмень
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
11
Дато Черткоев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Тюмень
12
Александр Довгаль
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
70
Андрей Марьянов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Алания
24
Алил Магомедов
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
5
Заур Датиев
ЦЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
71
Данил Казанцев
ОП
75
Сармат Огоев
ЦП
99
Сослан Макоев
ЦП
15
Георгий Каргинов
АП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
21
Артур Козырев
ЦФ
57
Давид Тепсикоев
ЦФ
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
4-2-2-2
23
Натабашвили
6
Ышык
37
Чирков
5
Багаев
19
Бутаев
8
Хугаев
17
Дауров
9
Закиров
17
Кокоев
23
Нафиков
11
Черткоев
3-3-2-2
12
Довгаль
6
Печенкин
24
Коротков
72
Бем
2
Поройков
85
Пяткин
34
Храмцов
17
Шитов
70
Марьянов
24
Коротаев
65
Гулько
9
Закиров
71
Казанцев
71
Казанцев
9
Закиров
17
Дауров
15
Каргинов
15
Каргинов
17
Дауров
23
Нафиков
18
Тобоев
18
Тобоев
23
Нафиков
17
Кокоев
21
Козырев
21
Козырев
17
Кокоев
8
Хугаев
57
Тепсикоев
57
Тепсикоев
8
Хугаев
17
Шитов
30
Шавлохов
30
Шавлохов
17
Шитов
24
Коротаев
13
Петров
13
Петров
24
Коротаев
Остались в запасе
Алания
Тюмень
24
Алил Магомедов
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
5
Заур Датиев
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ЦП
99
Сослан Макоев
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
5
Заур Датиев
ЦЗ
75
Сармат Огоев
ЦП
99
Сослан Макоев
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Алания - Тюмень
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Тюмени», 23-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания»«Тюмень»

«Алания» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Тюмень Алания
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