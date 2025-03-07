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  • «Тулуза» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

«Тулуза» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

7 марта 2025, 21:35
Тулуза
07.03.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Монако
90+1' Ф. Магри
17' Т. Минамино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Венсан Сьерро
(К) ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
22
Рафик Мессали
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Ламин Камара
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Тулуза
60
Mathys Niflore
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Миха Зайц
ЦП
44
Эди Зулиани
АП
28
Матис Сака
АП
11
Ноа Эджума
ПВ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
22
Люка Миша
ЛВ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Хауг
4
Крессуэлл
3
МакКензи
6
Канвот
17
Суасо
19
Сидибе
4
Сьерро
80
Бабика
22
Мессали
15
Доннум
9
Магри
4-2-2-2
99
Майецки
2
Вандерсон
6
Керер
13
Мависса Элеби
12
Энрике
8
Камара
73
Мусрати
11
Аклиуш
18
Минамино
36
Эмболо
14
Бирет
6
Канвот
8
Зайц
8
Зайц
6
Канвот
22
Мессали
34
Гбоу
34
Гбоу
22
Мессали
80
Бабика
11
Эджума
11
Эджума
80
Бабика
14
Бирет
90
Синго
90
Синго
14
Бирет
18
Минамино
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
18
Минамино
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
Остались в запасе
Тулуза
Монако
60
Mathys Niflore
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
44
Эди Зулиани
АП
28
Матис Сака
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
60
Mathys Niflore
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
44
Эди Зулиани
АП
28
Матис Сака
АП
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Тулуза - Монако
1
3
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
16
17
Офсайды
1
3
Количество передач
410
412
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.58
2.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Монако», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза»«Монако»

«Тулуза» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Тулуза
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