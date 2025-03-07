07.03.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Тулуза
Тулуза
3-2-1-3-1
1
Хауг
4
Крессуэлл
3
МакКензи
6
Канвот
17
Суасо
19
Сидибе
4
Сьерро
80
Бабика
22
Мессали
15
Доннум
9
Магри
4-2-2-2
99
Майецки
2
Вандерсон
6
Керер
13
Мависса Элеби
12
Энрике
8
Камара
73
Мусрати
11
Аклиуш
18
Минамино
36
Эмболо
14
Бирет
6
Канвот
8
Зайц
8
Зайц
6
Канвот
22
Мессали
34
Гбоу
34
Гбоу
22
Мессали
80
Бабика
11
Эджума
11
Эджума
80
Бабика
14
Бирет
90
Синго
90
Синго
14
Бирет
18
Минамино
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
18
Минамино
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
Остались в запасе
Тулуза
Монако
60
Mathys Niflore
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
44
Эди Зулиани
АП
28
Матис Сака
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
60
Mathys Niflore
ВР
50
Умит Акдаг
ЦЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
44
Эди Зулиани
АП
28
Матис Сака
АП
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Тулуза - Монако
1
3
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
16
17
Офсайды
1
3
Количество передач
410
412
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.58
2.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Монако», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»