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  • «АЗ Алкмаар» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

«АЗ Алкмаар» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

6 марта 2025, 19:35
АЗ Алкмаар
06.03.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Тоттенхэм
18' Л. Бергвалл (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
(К) ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
15
Лукас Бергвалл
АП
11
Матис Тель
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
17
Кристиян Белич
ОП
10
Кес Смит
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
17
Sem van Duijn
ЦФ
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
47
Майки Мур
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Овусу-Одуро
3
Вольфе
5
Пенетра
3
Гос
2
Майкума
6
Коопмейнерс
8
Класи
10
Бурместер
15
Лахдо
19
Пэррот
17
Поку
3-1-3-3
25
Викарио
99
Спенс
15
Дансо
13
Удогие
30
Бентанкур
7
Сон
15
Бергвалл
22
Джонсон
14
Грей
11
Тель
10
Мэддисон
15
Лахдо
30
Касиус
30
Касиус
15
Лахдо
17
Поку
17
Белич
17
Белич
17
Поку
Касиус
10
Смит
10
Смит
Касиус
10
Бурместер
11
Садик
11
Садик
10
Бурместер
13
Удогие
23
Порро
23
Порро
13
Удогие
10
Мэддисон
29
Сарр
29
Сарр
10
Мэддисон
11
Тель
28
Одобер
28
Одобер
11
Тель
7
Сон
19
Соланке
19
Соланке
7
Сон
Соланке
18
Скарлетт
18
Скарлетт
Соланке
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Тоттенхэм
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
17
Sem van Duijn
ЦФ
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
41
Йерун Зут
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
17
Sem van Duijn
ЦФ
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
47
Майки Мур
ЛВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча АЗ Алкмаар - Тоттенхэм
2
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
12
Офсайды
1
0
Количество передач
356
577
Сейвы
1
3
Точность передач %
74
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «АЗ Алкмаар» против «Тоттенхэма», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «АЗ Алкмаар» – «Тоттенхэм»

«АЗ Алкмаар» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Тоттенхэм АЗ Алкмаар
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