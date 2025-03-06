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  • «Фенербахче» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

«Фенербахче» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

6 марта 2025, 19:35
Фенербахче
06.03.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 3
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Рейнджерс
30' А. Джику
7' С. Дессер 42' В. Черны 81' В. Черны
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Жефте
ЛЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К) ПЗ
43
Николас Раскин
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
94
Талиска
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
49
Бэйли Райс
ОП
10
Янис Хаджи
АП
10
Недим Байрами
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
90
Данило
ЦФ
29
Хамза Игамане
ЦФ
52
Финдли Кертис
ЦФ
4-1-3-2
70
Эгрибаят
37
Шкриньяр
2
Сеюнджу
4
Акчичек
18
Мюлдюр
4
Амрабат
10
Тадич
17
Шиманьски
18
Костич
7
Джеко
21
Эн-Несири
3-2-3-2
1
Батлэнд
33
Йилмаз
3
Преппер
4
Суттар
2
Тавернье
6
Жефте
43
Раскин
18
Бэррон
10
Диоманде
18
Черны
9
Дессер
2
Сеюнджу
4
Джику
4
Джику
2
Сеюнджу
18
Мюлдюр
17
Кахведжи
17
Кахведжи
18
Мюлдюр
4
Акчичек
94
Талиска
94
Талиска
4
Акчичек
17
Шиманьски
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
17
Шиманьски
3
Преппер
27
Балогун
27
Балогун
3
Преппер
33
Йилмаз
21
Стерлинг
21
Стерлинг
33
Йилмаз
10
Диоманде
10
Хаджи
10
Хаджи
10
Диоманде
18
Черны
10
Лоуренс
10
Лоуренс
18
Черны
9
Дессер
29
Игамане
29
Игамане
9
Дессер
Остались в запасе
Фенербахче
Рейнджерс
25
Доминик Ливакович
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
31
Лиам Келли
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
10
Недим Байрами
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
90
Данило
ЦФ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
25
Доминик Ливакович
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
10
Недим Байрами
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
90
Данило
ЦФ
52
Финдли Кертис
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Фенербахче - Рейнджерс
1
1
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
3
Нарушения
8
10
Офсайды
2
2
Количество передач
571
334
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.79
1.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Рейнджерс», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче»«Рейнджерс»

«Фенербахче» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рейнджерс Фенербахче
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