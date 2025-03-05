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  • «Бавария» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2025

«Бавария» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2025

5 марта 2025, 21:50
Бавария
05.03.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Байер
9' Г. Кейн 54' Д. Мусиала 75' Г. Кейн (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
(К) ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
21
Коман
10
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
3-3-1-1-1
32
Коварж
4
Та
22
Эрмосо
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
25
Паласиос
7
Вирц
21
Адли
1
Нойер
40
Урбиг
40
Урбиг
1
Нойер
3
Мин-Джэ
15
Дайер
15
Дайер
3
Мин-Джэ
27
Лаймер
44
Станишич
44
Станишич
27
Лаймер
27
Горецка
36
Палинья
36
Палинья
27
Горецка
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
21
Адли
12
Тапсоба
12
Тапсоба
21
Адли
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
34
Джака
24
Гарсия
24
Гарсия
34
Джака
22
Гримальдо
10
Буэндия
10
Буэндия
22
Гримальдо
7
Вирц
14
Шик
14
Шик
7
Вирц
Остались в запасе
Бавария
Байер
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Бавария - Байер
2
1
3
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
9
Офсайды
0
1
Количество передач
557
307
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Байера», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Байер»

«Бавария» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Байер Бавария
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