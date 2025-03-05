05.03.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-1-2-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
21
Коман
10
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
3-3-1-1-1
32
Коварж
4
Та
22
Эрмосо
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
25
Паласиос
7
Вирц
21
Адли
1
Нойер
40
Урбиг
40
Урбиг
1
Нойер
3
Мин-Джэ
15
Дайер
15
Дайер
3
Мин-Джэ
27
Лаймер
44
Станишич
44
Станишич
27
Лаймер
27
Горецка
36
Палинья
36
Палинья
27
Горецка
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
21
Адли
12
Тапсоба
12
Тапсоба
21
Адли
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
34
Джака
24
Гарсия
24
Гарсия
34
Джака
22
Гримальдо
10
Буэндия
10
Буэндия
22
Гримальдо
7
Вирц
14
Шик
14
Шик
7
Вирц
Остались в запасе
Бавария
Байер
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Бавария - Байер
2
1
3
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
9
Офсайды
0
1
Количество передач
557
307
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Байера», 1/8 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»