03.03.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Григорис Кастанос
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
3-2-1-1-3
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
6
Келли
4
Гатти
19
Тюрам
5
Локателли
22
МакКенни
31
Гонсалес
22
Веа
10
Йылдыз
9
Муани
4-1-2-3
96
Монтипо
19
Фараони
27
Давидович
42
Коппола
2
Валентини
19
Ниасс
38
Чачуа
11
Дуда
9
Сарр
10
Суслов
14
Роша Ливраменто
4
Гатти
15
Калюлю
15
Калюлю
4
Гатти
22
МакКенни
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
10
Йылдыз
11
Мбангула
11
Мбангула
10
Йылдыз
9
Муани
28
Влахович
28
Влахович
9
Муани
27
Давидович
87
Гиларди
87
Гиларди
27
Давидович
19
Фараони
33
Ойегоке
33
Ойегоке
19
Фараони
10
Суслов
20
Кастанос
20
Кастанос
10
Суслов
14
Роша Ливраменто
24
Бернед
24
Бернед
14
Роша Ливраменто
9
Сарр
22
Ламбурд
22
Ламбурд
9
Сарр
Остались в запасе
Ювентус
Верона
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Ювентус - Верона
1
Всего ударов по воротам
27
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
14
8
Офсайды
1
3
Количество передач
671
213
Сейвы
2
7
Точность передач %
88
65
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
18
3
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Вероны», 27-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»