Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лион» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Лион» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 15:50
Лион
02.03.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 1
Завершен
Брест
24' А. Ляказетт 82' А. Ляказетт
15' К. Лала (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Райан Шерки
АП
23
Тиаго Алмада
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Брест
40
Марко Бизот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
95
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
33
Téo Barisic
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
23
Камори Думбия
АП
29
Serigne Diop
ЦФ
32
Ibrahim Kanté
ЦФ
2-4-2-2
20
Перри
19
Ниахате
26
Кумбеди
22
Мата
8
Толиссо
6
Тессманн
2
Мэйтленд-Найлс
23
Алмада
10
Шерки
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
4-3-2-1
40
Бизот
26
Ле Кардинал
70
Лала
5
Шардонне
21
Айдара
8
Маньетти
95
Камара
33
Лис-Мелу
19
Сима
28
Лаж
19
Ажорк
6
Тессманн
18
Матич
18
Матич
6
Тессманн
10
Шерки
7
Нуама
7
Нуама
10
Шерки
91
Ляказетт
39
Фофана
39
Фофана
91
Ляказетт
28
Лаж
8
Мартен
8
Мартен
28
Лаж
8
Маньетти
23
Думбия
23
Думбия
8
Маньетти
Остались в запасе
Лион
Брест
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
33
Téo Barisic
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
29
Serigne Diop
ЦФ
32
Ibrahim Kanté
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
33
Téo Barisic
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
29
Serigne Diop
ЦФ
32
Ibrahim Kanté
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Лион - Брест
2
1
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
16
12
Офсайды
0
2
Количество передач
611
300
Сейвы
4
2
Точность передач %
89
76
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.44
2.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Бреста», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Брест»

«Лион» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Брест Лион
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+