02.03.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
2-4-2-2
20
Перри
19
Ниахате
26
Кумбеди
22
Мата
8
Толиссо
6
Тессманн
2
Мэйтленд-Найлс
23
Алмада
10
Шерки
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
4-3-2-1
40
Бизот
26
Ле Кардинал
70
Лала
5
Шардонне
21
Айдара
8
Маньетти
95
Камара
33
Лис-Мелу
19
Сима
28
Лаж
19
Ажорк
6
Тессманн
18
Матич
18
Матич
6
Тессманн
10
Шерки
7
Нуама
7
Нуама
10
Шерки
91
Ляказетт
39
Фофана
39
Фофана
91
Ляказетт
28
Лаж
8
Мартен
8
Мартен
28
Лаж
8
Маньетти
23
Думбия
23
Думбия
8
Маньетти
Остались в запасе
Лион
Брест
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
33
Téo Barisic
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
29
Serigne Diop
ЦФ
32
Ibrahim Kanté
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
33
Téo Barisic
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
29
Serigne Diop
ЦФ
32
Ibrahim Kanté
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Лион - Брест
2
1
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
16
12
Офсайды
0
2
Количество передач
611
300
Сейвы
4
2
Точность передач %
89
76
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.44
2.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Бреста», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»