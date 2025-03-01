01.03.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
3-2-2-2-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
17
Блинд
22
Мартинес
5
Лопес
37
Крейчи
21
Эррера
21
Ромеу
17
Хиль
11
Цыганков
28
Миовски
3-2-3-2
13
Гуаита
15
Старфельт
5
Каррейра
30
Мингеса
20
Родригес
3
Алонсо
8
Бельтран
6
Мориба
19
Сведберг
11
Дуран
14
Лосада
5
Лопес
6
Артур
6
Артур
5
Лопес
11
Цыганков
22
Асприлья
22
Асприлья
11
Цыганков
21
Ромеу
23
Мартин
23
Мартин
21
Ромеу
17
Хиль
10
Порту
10
Порту
17
Хиль
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
Гонсалес
16
Жаилсон
16
Жаилсон
Гонсалес
19
Сведберг
7
Гонсалес
7
Гонсалес
19
Сведберг
14
Лосада
28
Лопес
28
Лопес
14
Лосада
11
Дуран
7
Иглесиас
7
Иглесиас
11
Дуран
6
Мориба
10
Аспас
10
Аспас
6
Мориба
Остались в запасе
Жирона
Сельта
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
7
Арно Данжума
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
7
Арно Данжума
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Жирона - Сельта
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
17
Офсайды
6
2
Количество передач
472
464
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.99
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Сельты», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»