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  • «Жирона» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«Жирона» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 14:50
Жирона
01.03.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 2
Завершен
Сельта
21' В. Цыганков 68' Я. Эррера
36' И. Лосада 51' М. Алонсо (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
37
Ладислав Крейчи
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
8
Фран Бельтран
(К) ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
6
Артур
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
26
Габриэль Мисехуи
АП
23
Иван Мартин
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
16
Жаилсон
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
28
Фер Лопес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
17
Блинд
22
Мартинес
5
Лопес
37
Крейчи
21
Эррера
21
Ромеу
17
Хиль
11
Цыганков
28
Миовски
3-2-3-2
13
Гуаита
15
Старфельт
5
Каррейра
30
Мингеса
20
Родригес
3
Алонсо
8
Бельтран
6
Мориба
19
Сведберг
11
Дуран
14
Лосада
5
Лопес
6
Артур
6
Артур
5
Лопес
11
Цыганков
22
Асприлья
22
Асприлья
11
Цыганков
21
Ромеу
23
Мартин
23
Мартин
21
Ромеу
17
Хиль
10
Порту
10
Порту
17
Хиль
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
Гонсалес
16
Жаилсон
16
Жаилсон
Гонсалес
19
Сведберг
7
Гонсалес
7
Гонсалес
19
Сведберг
14
Лосада
28
Лопес
28
Лопес
14
Лосада
11
Дуран
7
Иглесиас
7
Иглесиас
11
Дуран
6
Мориба
10
Аспас
10
Аспас
6
Мориба
Остались в запасе
Жирона
Сельта
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
7
Арно Данжума
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
АП
7
Арно Данжума
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
23
Уго Альварес
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Жирона - Сельта
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
17
Офсайды
6
2
Количество передач
472
464
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.99

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Сельты», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона»«Сельта»

«Жирона» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Жирона
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