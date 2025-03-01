01.03.2025, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 22 тур
Россия. Первая лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
3-4-2-1
25
Солдатенко
44
Чичинадзе
5
Стежко
17
Фомин
71
Мастерной
21
Горелов
64
Ланин
2
Черов
8
Иванов
22
Юсупов
30
Гузина
4-1-2-2-1
16
Ботнарь
99
Шевченко
4
Бородин
15
Данилкин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
10
Гузман
2
Манелов
17
Горбунов
9
Чупаев
30
Гузина
23
Никифоров
23
Никифоров
30
Гузина
21
Горелов
5
Мусалов
5
Мусалов
21
Горелов
22
Юсупов
35
Енин
35
Енин
22
Юсупов
2
Черов
6
Тарба
6
Тарба
2
Черов
8
Иванов
25
Уридия
25
Уридия
8
Иванов
17
Горбунов
80
Хосонов
80
Хосонов
17
Горбунов
9
Чупаев
70
Червяков
70
Червяков
9
Чупаев
10
Гузман
7
Юшин
7
Юшин
10
Гузман
2
Манелов
77
Алессон
77
Алессон
2
Манелов
97
Чурич
21
Максимов
21
Максимов
97
Чурич
Остались в запасе
Черноморец
Торпедо
22
Дмитрий Ребров
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
18
Илья Родионов
АП
15
Алан Хабалов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
23
Егор Бабурин
ВР
84
Вадим Чурилов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
90
Владислав Галкин
АП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
18
Илья Родионов
АП
15
Алан Хабалов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
84
Вадим Чурилов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
90
Владислав Галкин
АП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Черноморец - Торпедо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Торпедо», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»