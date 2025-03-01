Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Черноморец» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

«Черноморец» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

1 марта 2025, 12:50
Черноморец
01.03.2025, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо
24' Г. Гузина 60' В. Черов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Йейсон Гузман
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
84
Вадим Чурилов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
77
Алессон
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
3-4-2-1
25
Солдатенко
44
Чичинадзе
5
Стежко
17
Фомин
71
Мастерной
21
Горелов
64
Ланин
2
Черов
8
Иванов
22
Юсупов
30
Гузина
4-1-2-2-1
16
Ботнарь
99
Шевченко
4
Бородин
15
Данилкин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
10
Гузман
2
Манелов
17
Горбунов
9
Чупаев
30
Гузина
23
Никифоров
23
Никифоров
30
Гузина
21
Горелов
5
Мусалов
5
Мусалов
21
Горелов
22
Юсупов
35
Енин
35
Енин
22
Юсупов
2
Черов
6
Тарба
6
Тарба
2
Черов
8
Иванов
25
Уридия
25
Уридия
8
Иванов
17
Горбунов
80
Хосонов
80
Хосонов
17
Горбунов
9
Чупаев
70
Червяков
70
Червяков
9
Чупаев
10
Гузман
7
Юшин
7
Юшин
10
Гузман
2
Манелов
77
Алессон
77
Алессон
2
Манелов
97
Чурич
21
Максимов
21
Максимов
97
Чурич
Остались в запасе
Черноморец
Торпедо
22
Дмитрий Ребров
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
18
Илья Родионов
АП
15
Алан Хабалов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
23
Егор Бабурин
ВР
84
Вадим Чурилов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
90
Владислав Галкин
АП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
18
Илья Родионов
АП
15
Алан Хабалов
ЛВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
84
Вадим Чурилов
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
90
Владислав Галкин
АП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Черноморец - Торпедо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Торпедо», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Торпедо»

«Черноморец» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Торпедо Черноморец
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+