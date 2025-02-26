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  • «РБ Лейпциг» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025

«РБ Лейпциг» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025

26 февраля 2025, 21:35
РБ Лейпциг
26.02.2025, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
69' Б. Шешко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
(К) ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
21
Патрик Виммер
ПВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
38
Bennit Bröger
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Вандевордт
2
Гертрейда
4
Орбан
3
Битшиабу
22
Раум
48
Вермерен
17
Баку
44
Кампль
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
4-1-3-2
27
Мюллер
21
Меле
3
Вавро
3
Кулиеракис
2
Фишер
32
Сванберг
21
Виммер
8
Дардаи
70
Сков Ольсен
8
Томаш
9
Амура
3
Битшиабу
23
Люкеба
23
Люкеба
3
Битшиабу
2
Гертрейда
16
Клостерманн
16
Клостерманн
2
Гертрейда
48
Вермерен
13
Зайвальд
13
Зайвальд
48
Вермерен
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
7
Симонс
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
7
Симонс
21
Виммер
31
Герхардт
31
Герхардт
21
Виммер
8
Дардаи
40
Вранкс
40
Вранкс
8
Дардаи
2
Фишер
13
Каминьски
13
Каминьски
2
Фишер
70
Сков Ольсен
19
Винд
19
Винд
70
Сков Ольсен
8
Томаш
91
Беренс
91
Беренс
8
Томаш
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вольфсбург
25
Петер Гулачи
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
12
Павао Перван
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
38
Bennit Bröger
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
18
Коста Неделькович
ПЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
38
Bennit Bröger
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча РБ Лейпциг - Вольфсбург
3
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
15
10
Офсайды
1
3
Количество передач
435
428
Сейвы
5
3
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
6

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Вольфсбурга», 1/4 кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг»«Вольфсбург»

«РБ Лейпциг» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Вольфсбург РБ Лейпциг
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