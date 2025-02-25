25.02.2025, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
Италия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
17
Лука Топалович
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-3-2-2
1
Мартинес
28
Павар
6
де Врей
31
Биссек
32
Димарко
8
Асллани
3
Дармиан
16
Фраттези
7
Зелински
7
Арнаутович
9
Тареми
3-1-3-1-2
35
Мандас
29
Лаццари
2
Жиго
26
Романьоли
6
Ровелла
11
Исаксен
6
Гендузи
3
Пеллегрини
10
Дзакканьи
17
Чауна
22
Диа
32
Димарко
95
Бастони
95
Бастони
32
Димарко
16
Фраттези
23
Барелла
23
Барелла
16
Фраттези
8
Асллани
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
8
Асллани
3
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
3
Дармиан
7
Арнаутович
32
Корреа
32
Корреа
7
Арнаутович
3
Пеллегрини
17
Тавареш
17
Тавареш
3
Пеллегрини
26
Романьоли
34
Хила
34
Хила
26
Романьоли
11
Исаксен
21
Ибрагимович
21
Ибрагимович
11
Исаксен
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
17
Чауна
14
Нослин
14
Нослин
17
Чауна
Остались в запасе
Интер
Лацио
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Лука Топалович
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
40
Алессандро Каллигарис
ВР
40
Alain Taho
ВР
34
Маттео Кокки
ЦЗ
5
Христос Алексиу
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Джакомо Де Пьери
ЦП
18
Томас Беренбрух
ЦП
17
Лука Топалович
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Интер - Лацио
2
5
Всего ударов по воротам
4
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
8
Нарушения
5
11
Офсайды
1
1
Количество передач
489
450
Сейвы
6
0
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Лацио», 1/4 финала кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»