25.02.2025, вторник, 18:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-1-2-2
37
Буну
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
24
Аль-Харби
2
Канселу
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
38
Леонардо
37
Сезар
3-3-2-1-1
43
Гроэ
70
Джахфали
23
Гьембер
7
27
Аль-Хавсави
96
Н'Дорам
27
Аль-Шаммрани
15
Дьен
70
9
Маолида
11
Мюлека
8
Невеш
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
8
Невеш
29
Аль-Давсари
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
29
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
28
Канно
28
Канно
22
Милинкович-Савич
10
Малком
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
10
Малком
12
12
15
Дьен
6
6
15
Дьен
9
Маолида
18
Аль-Сафари
18
Аль-Сафари
9
Маолида
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Холуд
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
51
Zaid Al-Anazi
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
19
Majed Khalifah
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
51
Zaid Al-Anazi
ЦП
20
Bassem Al-Arini
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
19
Majed Khalifah
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Холуд
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
8
Офсайды
1
2
Количество передач
645
339
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Холуд», 22-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Холуд»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»