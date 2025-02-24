Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Севилья» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2025

«Севилья» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2025

24 февраля 2025, 21:50
Севилья
24.02.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
45+2' К. Салас
90+1' М. Вальент
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Сауль Ньигес
(К) ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
29
Такума Асано
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
14
Ману Буэно
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
37
Леандро Антонетти
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
28
Ян Салас
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-3-2-1
1
Нюланд
17
Педроса
5
Баде
4
Салас
22
Кармона
97
Соу
24
Санчес
8
Ньигес
11
Варгас
11
Лукебакио
16
Ромеро
3-3-1-2-1
1
Грейф
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
24
Маффео
8
Маскарель
22
Мохика
10
Дардер
29
Асано
14
Родригес
19
Мурики
97
Соу
6
Агум
6
Агум
97
Соу
24
Санчес
14
Буэно
14
Буэно
24
Санчес
11
Варгас
21
Эджуке
21
Эджуке
11
Варгас
10
Дардер
6
Санчес
6
Санчес
10
Дардер
29
Асано
23
Наварро
23
Наварро
29
Асано
24
Маффео
17
Фернандес
17
Фернандес
24
Маффео
19
Мурики
9
Ларин
9
Ларин
19
Мурики
14
Родригес
9
Абдон
9
Абдон
14
Родригес
Остались в запасе
Севилья
Мальорка
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
37
Леандро Антонетти
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Ян Салас
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
37
Леандро Антонетти
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Ян Салас
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Севилья - Мальорка
1
4
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
12
Количество передач
449
390
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
12
9
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
12
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.4
2.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Мальорки», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Мальорка»

«Севилья» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Севилья
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+