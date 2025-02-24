24.02.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-3-2-1
1
Нюланд
17
Педроса
5
Баде
4
Салас
22
Кармона
97
Соу
24
Санчес
8
Ньигес
11
Варгас
11
Лукебакио
16
Ромеро
3-3-1-2-1
1
Грейф
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
24
Маффео
8
Маскарель
22
Мохика
10
Дардер
29
Асано
14
Родригес
19
Мурики
97
Соу
6
Агум
6
Агум
97
Соу
24
Санчес
14
Буэно
14
Буэно
24
Санчес
11
Варгас
21
Эджуке
21
Эджуке
11
Варгас
10
Дардер
6
Санчес
6
Санчес
10
Дардер
29
Асано
23
Наварро
23
Наварро
29
Асано
24
Маффео
17
Фернандес
17
Фернандес
24
Маффео
19
Мурики
9
Ларин
9
Ларин
19
Мурики
14
Родригес
9
Абдон
9
Абдон
14
Родригес
Остались в запасе
Севилья
Мальорка
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
37
Леандро Антонетти
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Ян Салас
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
5
Ramón Martínez
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
37
Леандро Антонетти
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Ян Салас
ЦП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Севилья - Мальорка
1
4
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
12
Количество передач
449
390
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
12
9
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
12
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.4
2.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Мальорки», 25-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»