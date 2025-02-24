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  • «Рома» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2025

«Рома» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2025

24 февраля 2025, 21:35
Рома
24.02.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
4 : 0
Завершен
Монца
10' А. Салемакерс 32' Э. Шомуродов 73' Анхелиньо 88' Б. Кристанте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К) ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Монца
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
3
Арвид Брорссон
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
26
Патрик Чиурриа
(К) ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
47
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Монца
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
18
Кевин Дзероли
ЦП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-2-3-1
99
Свилар
17
Анхелиньо
15
Хуммельс
5
Н'Дика
23
Манчини
4
Кристанте
61
Писилли
56
Салемакерс
8
Бальданци
18
Соуле
14
Шомуродов
4-1-1-2-2
80
Турати
3
Брорссон
5
Лекович
2
Карбони
77
Кирьякопулос
82
Урбански
42
Бьянко
26
Чиурриа
13
Перейра
47
Мота
35
Ганвула
17
Анхелиньо
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
17
Анхелиньо
56
Салемакерс
2
Ренш
2
Ренш
56
Салемакерс
14
Шомуродов
5
Паредес
5
Паредес
14
Шомуродов
8
Бальданци
21
Дибала
21
Дибала
8
Бальданци
2
Карбони
24
Паласиос
24
Паласиос
2
Карбони
26
Чиурриа
18
Дзероли
18
Дзероли
26
Чиурриа
47
Мота
17
Кейта
17
Кейта
47
Мота
35
Ганвула
37
Петанья
37
Петанья
35
Ганвула
Остались в запасе
Рома
Монца
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
Главный тренер
Паоло Бьянко
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Паоло Бьянко
Статистика матча Рома - Монца
1
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
6
7
Количество передач
722
387
Сейвы
2
2
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Монцы», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Монца»

«Рома» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Монца Рома
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