24.02.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
Италия. Серия А, 26 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
4-2-3-1
99
Свилар
17
Анхелиньо
15
Хуммельс
5
Н'Дика
23
Манчини
4
Кристанте
61
Писилли
56
Салемакерс
8
Бальданци
18
Соуле
14
Шомуродов
4-1-1-2-2
80
Турати
3
Брорссон
5
Лекович
2
Карбони
77
Кирьякопулос
82
Урбански
42
Бьянко
26
Чиурриа
13
Перейра
47
Мота
35
Ганвула
17
Анхелиньо
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
17
Анхелиньо
56
Салемакерс
2
Ренш
2
Ренш
56
Салемакерс
14
Шомуродов
5
Паредес
5
Паредес
14
Шомуродов
8
Бальданци
21
Дибала
21
Дибала
8
Бальданци
2
Карбони
24
Паласиос
24
Паласиос
2
Карбони
26
Чиурриа
18
Дзероли
18
Дзероли
26
Чиурриа
47
Мота
17
Кейта
17
Кейта
47
Мота
35
Ганвула
37
Петанья
37
Петанья
35
Ганвула
Остались в запасе
Рома
Монца
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
Главный тренер
Паоло Бьянко
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
69
Andrea Mazza
ВР
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
6
Nicolò Postiglione
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
70
Kevin Martins
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Паоло Бьянко
Статистика матча Рома - Монца
1
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
6
7
Количество передач
722
387
Сейвы
2
2
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
11
2
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Монцы», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Монца»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»