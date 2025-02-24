Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-2-1-3-1
16
Муслера
17
Эльмали
42
Бартакжи
6
Санчес
34
Торрейра
99
Лемина
8
Сара
95
Франковски
53
Йилмаз
7
Салаи
45
Осимхен
3-1-3-3
70
Эгрибаят
4
Акчичек
2
Сеюнджу
37
Шкриньяр
7
Фред
18
Костич
17
Шиманьски
10
Тадич
21
Эн-Несири
7
Джеко
70
Айдын
45
Осимхен
23
Айхан
23
Айхан
45
Осимхен
8
Сара
11
Акгюн
11
Акгюн
8
Сара
7
Салаи
23
Кутуджу
23
Кутуджу
7
Салаи
17
Эльмали
10
Мертенс
10
Мертенс
17
Эльмали
2
Сеюнджу
4
Джику
4
Джику
2
Сеюнджу
70
Айдын
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
70
Айдын
17
Шиманьски
4
Амрабат
4
Амрабат
17
Шиманьски
7
Джеко
94
Талиска
94
Талиска
7
Джеко
Остались в запасе
Галатасарай
Фенербахче
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
25
Доминик Ливакович
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
25
Доминик Ливакович
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Галатасарай - Фенербахче
5
2
Всего ударов по воротам
4
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
0
5
Нарушения
20
15
Офсайды
0
2
Количество передач
425
274
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.12
1.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Фенербахче», 25-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»