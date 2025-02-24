Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2025

«Галатасарай» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2025

24 февраля 2025, 18:50
Галатасарай
24.02.2025, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Фенербахче
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Фред
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
94
Талиска
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Муслера
17
Эльмали
42
Бартакжи
6
Санчес
34
Торрейра
99
Лемина
8
Сара
95
Франковски
53
Йилмаз
7
Салаи
45
Осимхен
3-1-3-3
70
Эгрибаят
4
Акчичек
2
Сеюнджу
37
Шкриньяр
7
Фред
18
Костич
17
Шиманьски
10
Тадич
21
Эн-Несири
7
Джеко
70
Айдын
45
Осимхен
23
Айхан
23
Айхан
45
Осимхен
8
Сара
11
Акгюн
11
Акгюн
8
Сара
7
Салаи
23
Кутуджу
23
Кутуджу
7
Салаи
17
Эльмали
10
Мертенс
10
Мертенс
17
Эльмали
2
Сеюнджу
4
Джику
4
Джику
2
Сеюнджу
70
Айдын
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
70
Айдын
17
Шиманьски
4
Амрабат
4
Амрабат
17
Шиманьски
7
Джеко
94
Талиска
94
Талиска
7
Джеко
Остались в запасе
Галатасарай
Фенербахче
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
25
Доминик Ливакович
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
25
Доминик Ливакович
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Галатасарай - Фенербахче
5
2
Всего ударов по воротам
4
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
0
5
Нарушения
20
15
Офсайды
0
2
Количество передач
425
274
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.12
1.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Фенербахче», 25-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Фенербахче»

«Галатасарай» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+