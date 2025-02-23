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  • «Кальяри» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

«Кальяри» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

23 февраля 2025, 21:35
Кальяри
23.02.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
12' Д. Влахович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
4
Маттиа Феличи
ЛВ
8
Мишель Адопо
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Кальяри
12
Ален Шерри
ВР
22
Henrijs Auseklis
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
7
Флоринел Коман
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
4-3-2-1
1
Каприле
3
Ауджелло
26
Мина
5
Луперто
4
Цаппа
8
Адопо
45
Макумбу
14
Дейола
4
Феличи
20
Цортеа
91
Пикколи
3-2-1-1-3
20
Ди Грегорио
4
Гатти
6
Келли
20
Камбьясо
8
Коопмейнерс
5
Локателли
22
МакКенни
7
Консейсау
22
Веа
28
Влахович
10
Йылдыз
8
Адопо
10
Виола
10
Виола
8
Адопо
20
Цортеа
18
Марин
18
Марин
20
Цортеа
14
Дейола
7
Коман
7
Коман
14
Дейола
45
Макумбу
30
Паволетти
30
Паволетти
45
Макумбу
4
Феличи
11
Лувумбо
11
Лувумбо
4
Феличи
20
Камбьясо
73
Рухи
73
Рухи
20
Камбьясо
8
Коопмейнерс
12
Луис
12
Луис
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
19
Тюрам
5
Локателли
Луис
11
Мбангула
11
Мбангула
Луис
7
Консейсау
9
Муани
9
Муани
7
Консейсау
Остались в запасе
Кальяри
Ювентус
12
Ален Шерри
ВР
22
Henrijs Auseklis
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
20
Альберту Кошта
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
22
Henrijs Auseklis
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
20
Альберту Кошта
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Кальяри - Ювентус
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
15
Офсайды
0
1
Количество передач
364
608
Сейвы
6
2
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.35
2.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Ювентуса», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Ювентус»

«Кальяри» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Кальяри
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