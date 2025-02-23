23.02.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
4-3-2-1
1
Каприле
3
Ауджелло
26
Мина
5
Луперто
4
Цаппа
8
Адопо
45
Макумбу
14
Дейола
4
Феличи
20
Цортеа
91
Пикколи
3-2-1-1-3
20
Ди Грегорио
4
Гатти
6
Келли
20
Камбьясо
8
Коопмейнерс
5
Локателли
22
МакКенни
7
Консейсау
22
Веа
28
Влахович
10
Йылдыз
8
Адопо
10
Виола
10
Виола
8
Адопо
20
Цортеа
18
Марин
18
Марин
20
Цортеа
14
Дейола
7
Коман
7
Коман
14
Дейола
45
Макумбу
30
Паволетти
30
Паволетти
45
Макумбу
4
Феличи
11
Лувумбо
11
Лувумбо
4
Феличи
20
Камбьясо
73
Рухи
73
Рухи
20
Камбьясо
8
Коопмейнерс
12
Луис
12
Луис
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
19
Тюрам
5
Локателли
Луис
11
Мбангула
11
Мбангула
Луис
7
Консейсау
9
Муани
9
Муани
7
Консейсау
Остались в запасе
Кальяри
Ювентус
12
Ален Шерри
ВР
22
Henrijs Auseklis
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
20
Альберту Кошта
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
12
Ален Шерри
ВР
22
Henrijs Auseklis
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
20
Альберту Кошта
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Кальяри - Ювентус
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
15
Офсайды
0
1
Количество передач
364
608
Сейвы
6
2
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.35
2.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Ювентуса», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»