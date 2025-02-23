23.02.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Верона
Верона
4-1-2-3
96
Монтипо
27
Давидович
42
Коппола
2
Валентини
19
Фараони
19
Ниасс
11
Дуда
38
Чачуа
9
Сарр
14
Роша Ливраменто
10
Суслов
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
20
Додо
3
Раньери
15
Комуццо
65
Паризи
8
Мандрагора
32
Катальди
14
Фолоруншо
10
Дзаньоло
9
Кен
18
Белтран
19
Фараони
33
Ойегоке
33
Ойегоке
19
Фараони
14
Роша Ливраменто
24
Бернед
24
Бернед
14
Роша Ливраменто
3
Раньери
4
Мари
4
Мари
3
Раньери
14
Фолоруншо
27
Ндур
27
Ндур
14
Фолоруншо
8
Мандрагора
7
Ричардсон
7
Ричардсон
8
Мандрагора
9
Кен
44
Фаджоли
44
Фаджоли
9
Кен
10
Дзаньоло
11
Каприни
11
Каприни
10
Дзаньоло
Остались в запасе
Верона
Фиорентина
34
Симоне Перилли
ВР
98
Федерико Магро
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
98
Федерико Магро
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Верона - Фиорентина
2
3
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
19
8
Офсайды
0
1
Количество передач
335
452
Сейвы
3
2
Точность передач %
74
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.06
1.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Фиорентины», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»