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  • «Верона» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

«Верона» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

23 февраля 2025, 15:50
Верона
23.02.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
90+5' А. Бернед
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
(К) ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
11
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
14
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Лукас Белтран
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
98
Федерико Магро
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
20
Григорис Кастанос
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
11
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
27
Чер Ндур
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
44
Йонас Хардер
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
4-1-2-3
96
Монтипо
27
Давидович
42
Коппола
2
Валентини
19
Фараони
19
Ниасс
11
Дуда
38
Чачуа
9
Сарр
14
Роша Ливраменто
10
Суслов
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
20
Додо
3
Раньери
15
Комуццо
65
Паризи
8
Мандрагора
32
Катальди
14
Фолоруншо
10
Дзаньоло
9
Кен
18
Белтран
19
Фараони
33
Ойегоке
33
Ойегоке
19
Фараони
14
Роша Ливраменто
24
Бернед
24
Бернед
14
Роша Ливраменто
3
Раньери
4
Мари
4
Мари
3
Раньери
14
Фолоруншо
27
Ндур
27
Ндур
14
Фолоруншо
8
Мандрагора
7
Ричардсон
7
Ричардсон
8
Мандрагора
9
Кен
44
Фаджоли
44
Фаджоли
9
Кен
10
Дзаньоло
11
Каприни
11
Каприни
10
Дзаньоло
Остались в запасе
Верона
Фиорентина
34
Симоне Перилли
ВР
98
Федерико Магро
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
98
Федерико Магро
ВР
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
70
Альфаджо Сиссе
ЛВ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
44
Йонас Хардер
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Верона - Фиорентина
2
3
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
19
8
Офсайды
0
1
Количество передач
335
452
Сейвы
3
2
Точность передач %
74
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.06
1.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Фиорентины», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона»«Фиорентина»

«Верона» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Верона
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