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  • «Комо» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

«Комо» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

23 февраля 2025, 13:20
Комо
23.02.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
7' А. Ррахмани (АГ) 77' А. Диао
17' Д. Распадори
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Жан Бутез
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
27
Иван Смольчич
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Максимо Перроне
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Алессио Йовине
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Наполи
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бутез
16
Валье
18
Гольданига
2
Кемпф
27
Смольчич
21
Перроне
8
Какере
10
Пас
11
Диао
7
Стрефецца
7
Да Кунья
4-3-1-2
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Спинаццола
68
Лоботка
8
Мактоминей
8
Биллинг
21
Политано
9
Лукаку
18
Распадори
7
Стрефецца
23
Войвода
23
Войвода
7
Стрефецца
7
Да Кунья
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
7
Да Кунья
11
Диао
39
Фадера
39
Фадера
11
Диао
10
Пас
9
Дувикас
9
Дувикас
10
Пас
8
Какере
10
Кутроне
10
Кутроне
8
Какере
8
Биллинг
99
Ангисса
99
Ангисса
8
Биллинг
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
68
Лоботка
19
Окафор
19
Окафор
68
Лоботка
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Комо
Наполи
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Алессио Йовине
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Алессио Йовине
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Комо - Наполи
2
3
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
17
14
Офсайды
1
3
Количество передач
344
454
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Наполи», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо»«Наполи»

«Комо» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Комо
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