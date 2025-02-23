23.02.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 26 тур
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Комо
Комо
4-1-2-2-1
1
Бутез
16
Валье
18
Гольданига
2
Кемпф
27
Смольчич
21
Перроне
8
Какере
10
Пас
11
Диао
7
Стрефецца
7
Да Кунья
4-3-1-2
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Спинаццола
68
Лоботка
8
Мактоминей
8
Биллинг
21
Политано
9
Лукаку
18
Распадори
7
Стрефецца
23
Войвода
23
Войвода
7
Стрефецца
7
Да Кунья
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
7
Да Кунья
11
Диао
39
Фадера
39
Фадера
11
Диао
10
Пас
9
Дувикас
9
Дувикас
10
Пас
8
Какере
10
Кутроне
10
Кутроне
8
Какере
8
Биллинг
99
Ангисса
99
Ангисса
8
Биллинг
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
68
Лоботка
19
Окафор
19
Окафор
68
Лоботка
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Комо
Наполи
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Алессио Йовине
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Алессио Йовине
ПВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Комо - Наполи
2
3
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
17
14
Офсайды
1
3
Количество передач
344
454
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Наполи», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»