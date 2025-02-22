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  • «Венеция» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

«Венеция» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

22 февраля 2025, 15:50
Венеция
22.02.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
13
Ионуц Раду
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
21
Джей Идзес
(К) ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
77
Исса Думбия
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Тижани Нослин
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
6
Джанлука Бусио
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
10
Джон Йебоа
АП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
3-4-2-1
13
Раду
5
Канде
21
Идзес
27
Маркандалли
71
Перес
77
Думбия
77
Эллертссон
41
Кавилья
24
Дзербин
11
Ористанио
24
Марич
4-3-2-1
35
Мандас
77
Марушич
34
Хила
26
Романьоли
17
Тавареш
11
Исаксен
16
Деле-Баширу
6
Гендузи
14
Нослин
10
Дзакканьи
22
Диа
27
Маркандалли
3
Шингтьен
3
Шингтьен
27
Маркандалли
77
Думбия
6
Бусио
6
Бусио
77
Думбия
41
Кавилья
44
Конде
44
Конде
41
Кавилья
11
Ористанио
10
Йебоа
10
Йебоа
11
Ористанио
24
Марич
11
Фила
11
Фила
24
Марич
17
Тавареш
29
Лаццари
29
Лаццари
17
Тавареш
16
Деле-Баширу
21
Белахьян
21
Белахьян
16
Деле-Баширу
14
Нослин
9
Педро
9
Педро
14
Нослин
22
Диа
17
Чауна
17
Чауна
22
Диа
Остались в запасе
Венеция
Лацио
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Венеция - Лацио
4
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
21
12
Офсайды
0
1
Количество передач
317
561
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.06
1.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Венеция» против «Лацио», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Венеция»«Лацио»

«Венеция» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Венеция
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