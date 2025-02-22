Составы команд
Венеция
Венеция
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
6
Джанлука Бусио
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
10
Джон Йебоа
АП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
3-4-2-1
13
Раду
5
Канде
21
Идзес
27
Маркандалли
71
Перес
77
Думбия
77
Эллертссон
41
Кавилья
24
Дзербин
11
Ористанио
24
Марич
4-3-2-1
35
Мандас
77
Марушич
34
Хила
26
Романьоли
17
Тавареш
11
Исаксен
16
Деле-Баширу
6
Гендузи
14
Нослин
10
Дзакканьи
22
Диа
27
Маркандалли
3
Шингтьен
3
Шингтьен
27
Маркандалли
77
Думбия
6
Бусио
6
Бусио
77
Думбия
41
Кавилья
44
Конде
44
Конде
41
Кавилья
11
Ористанио
10
Йебоа
10
Йебоа
11
Ористанио
24
Марич
11
Фила
11
Фила
24
Марич
17
Тавареш
29
Лаццари
29
Лаццари
17
Тавареш
16
Деле-Баширу
21
Белахьян
21
Белахьян
16
Деле-Баширу
14
Нослин
9
Педро
9
Педро
14
Нослин
22
Диа
17
Чауна
17
Чауна
22
Диа
Остались в запасе
Венеция
Лацио
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
23
Маттео Гранди
ВР
66
Йессе Йоронен
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Венеция - Лацио
4
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
21
12
Офсайды
0
1
Количество передач
317
561
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.06
1.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Венеция» против «Лацио», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Венеция» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»