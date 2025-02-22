22.02.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Эвертон
Эвертон
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
О'Брайен
37
Гарнер
5
Гуйе
6
Дукуре
11
Харрисон
35
Линдстрем
23
Бету
3-4-1-2
24
Онана
2
Далот
5
Магуайр
4
де Лигт
3
Мазрауи
5
Угарте
5
Каземиро
17
Доргу
8
Фернандеш
11
Зиркзее
19
Хойлунд
35
Линдстрем
15
Янг
15
Янг
35
Линдстрем
6
Дукуре
24
Алькарас
24
Алькарас
6
Дукуре
37
Гарнер
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
37
Гарнер
3
Мазрауи
15
Йоро
15
Йоро
3
Мазрауи
5
Каземиро
17
Гарначо
17
Гарначо
5
Каземиро
19
Хойлунд
17
Оби-Мартин
17
Оби-Мартин
19
Хойлунд
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
20
Роман Диксон
ПЗ
7
Isaac Heath
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
48
Hubert Graczyk
ВР
1
Элих Харрисон
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
80
Секу Коне
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
20
Роман Диксон
ПЗ
7
Isaac Heath
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Остались в запасе
48
Hubert Graczyk
ВР
1
Элих Харрисон
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
80
Секу Коне
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
3
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
8
Нарушения
12
9
Офсайды
1
0
Количество передач
308
518
Сейвы
1
6
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Манчестера Юнайтед», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»