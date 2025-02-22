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  • «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля января 2025

«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля января 2025

22 февраля 2025, 14:20
Эвертон
22.02.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
19' Бету 33' А. Дукуре
72' Б. Фернандеш 80' М. Угарте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
20
Роман Диксон
ПЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
7
Isaac Heath
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Манчестер Юнайтед
48
Hubert Graczyk
ВР
1
Элих Харрисон
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
80
Секу Коне
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
О'Брайен
37
Гарнер
5
Гуйе
6
Дукуре
11
Харрисон
35
Линдстрем
23
Бету
3-4-1-2
24
Онана
2
Далот
5
Магуайр
4
де Лигт
3
Мазрауи
5
Угарте
5
Каземиро
17
Доргу
8
Фернандеш
11
Зиркзее
19
Хойлунд
35
Линдстрем
15
Янг
15
Янг
35
Линдстрем
6
Дукуре
24
Алькарас
24
Алькарас
6
Дукуре
37
Гарнер
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
37
Гарнер
3
Мазрауи
15
Йоро
15
Йоро
3
Мазрауи
5
Каземиро
17
Гарначо
17
Гарначо
5
Каземиро
19
Хойлунд
17
Оби-Мартин
17
Оби-Мартин
19
Хойлунд
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
20
Роман Диксон
ПЗ
7
Isaac Heath
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
48
Hubert Graczyk
ВР
1
Элих Харрисон
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
80
Секу Коне
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
20
Роман Диксон
ПЗ
7
Isaac Heath
ЦФ
21
Martin Sherif
ЦФ
Остались в запасе
48
Hubert Graczyk
ВР
1
Элих Харрисон
ВР
6
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
80
Секу Коне
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
3
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
8
Нарушения
12
9
Офсайды
1
0
Количество передач
308
518
Сейвы
1
6
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Манчестера Юнайтед», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»

«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Эвертон
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