Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аякс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

«Аякс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

20 февраля 2025, 21:50
Аякс
20.02.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Юнион СЖ
93' К. Тэйлор (П)
16' К. Мак Аллистер 28' Д. Промис (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
37
Йосип Шутало
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
23
Стивен Бергейс
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
18
Дэви Классен
(К) АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К) ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
22
Усейну Нианг
ЛФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Аякс
51
Чарли Сетфорд
ВР
52
Paul Reverson
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
6
Nick Verschuren
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
14
Шон Стюр
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
32
Mohamed Asri
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Пасвер
24
Ругани
21
Хато
24
Мокио
37
Шутало
2
Роша
23
Бергейс
21
Фитц-Джим
20
Эдвардсен
18
Классен
7
Расмуссен
4-1-2-3
49
Морис
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
27
Садики
28
Мачида
20
Расмуссен
25
Халаили
17
Буфал
29
Иванович
12
Промис
22
Нианг
24
Ругани
22
Каплан
22
Каплан
24
Ругани
23
Бергейс
6
Гаеи
6
Гаеи
23
Бергейс
24
Мокио
14
Хендерсон
14
Хендерсон
24
Мокио
7
Расмуссен
24
Тэйлор
24
Тэйлор
7
Расмуссен
2
Роша
22
Годтс
22
Годтс
2
Роша
20
Эдвардсен
11
Траоре
11
Траоре
20
Эдвардсен
16
Берджесс
26
Сайкс
26
Сайкс
16
Берджесс
27
Садики
16
Лейсен
16
Лейсен
27
Садики
20
Расмуссен
6
ван де Перре
6
ван де Перре
20
Расмуссен
17
Буфал
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
17
Буфал
25
Халаили
16
Фусейни
16
Фусейни
25
Халаили
12
Промис
13
Родригес
13
Родригес
12
Промис
Остались в запасе
Аякс
Юнион СЖ
51
Чарли Сетфорд
ВР
52
Paul Reverson
ВР
6
Nick Verschuren
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
14
Шон Стюр
ЦП
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
32
Mohamed Asri
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
52
Paul Reverson
ВР
6
Nick Verschuren
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
14
Шон Стюр
ЦП
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
32
Mohamed Asri
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Аякс - Юнион СЖ
6
1
6
Всего ударов по воротам
7
34
Удары в створ
5
11
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
6
Угловые удары
1
12
Нарушения
17
21
Офсайды
1
3
Количество передач
367
715
Сейвы
8
4
Точность передач %
70
85
Удары мимо ворот
1
14
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
6
23
Удары из-за пределов штрафной
1
11
xG (ожидаемые голы)
1.7
4.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Юнион СЖ», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс»«Юнион СЖ»

«Аякс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Юнион СЖ Аякс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+