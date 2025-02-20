20.02.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Аякс
Аякс
3-2-2-2-1
22
Пасвер
24
Ругани
21
Хато
24
Мокио
37
Шутало
2
Роша
23
Бергейс
21
Фитц-Джим
20
Эдвардсен
18
Классен
7
Расмуссен
4-1-2-3
49
Морис
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
27
Садики
28
Мачида
20
Расмуссен
25
Халаили
17
Буфал
29
Иванович
12
Промис
22
Нианг
24
Ругани
22
Каплан
22
Каплан
24
Ругани
23
Бергейс
6
Гаеи
6
Гаеи
23
Бергейс
24
Мокио
14
Хендерсон
14
Хендерсон
24
Мокио
7
Расмуссен
24
Тэйлор
24
Тэйлор
7
Расмуссен
2
Роша
22
Годтс
22
Годтс
2
Роша
20
Эдвардсен
11
Траоре
11
Траоре
20
Эдвардсен
16
Берджесс
26
Сайкс
26
Сайкс
16
Берджесс
27
Садики
16
Лейсен
16
Лейсен
27
Садики
20
Расмуссен
6
ван де Перре
6
ван де Перре
20
Расмуссен
17
Буфал
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
17
Буфал
25
Халаили
16
Фусейни
16
Фусейни
25
Халаили
12
Промис
13
Родригес
13
Родригес
12
Промис
Остались в запасе
Аякс
Юнион СЖ
51
Чарли Сетфорд
ВР
52
Paul Reverson
ВР
6
Nick Verschuren
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
14
Шон Стюр
ЦП
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
32
Mohamed Asri
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
52
Paul Reverson
ВР
6
Nick Verschuren
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
14
Шон Стюр
ЦП
9
Don-Angelo Konadu
ЦФ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
32
Mohamed Asri
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Аякс - Юнион СЖ
6
1
6
Всего ударов по воротам
7
34
Удары в створ
5
11
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
6
Угловые удары
1
12
Нарушения
17
21
Офсайды
1
3
Количество передач
367
715
Сейвы
8
4
Точность передач %
70
85
Удары мимо ворот
1
14
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
6
23
Удары из-за пределов штрафной
1
11
xG (ожидаемые голы)
1.7
4.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Юнион СЖ», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Юнион СЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»