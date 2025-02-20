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  • «Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

«Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

20 февраля 2025, 21:50
Реал Сосьедад
20.02.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
5 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
5' Б. Мендес 18' Л. Сучич 45+2' Л. Сучич 73' М. Оярсабаль (П) 90' О. Стейнн Оскарссон
24' А. Букса (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
21
Денил Кастильо
ОП
80
Дани Силва
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
24
Дарио Осорио
ПВ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
15
Пабло Марин
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
31
Liam Selin
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
41
Микель Гогорза
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
19
Субельдия
21
Агер
6
Элустондо
8
Оласагасти
24
Сучич
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
10
Мендес
14
Кубо
4-1-2-2-1
1
Лоссль
4
Диао
22
Серенсен
29
Паулиньо
2
Андерссон
21
Кастильо
80
Силва
19
24
Осорио
58
Симсир
16
Букса
8
Оласагасти
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
8
Оласагасти
7
Барренечеа
23
Захарян
23
Захарян
7
Барренечеа
24
Сучич
15
Марин
15
Марин
24
Сучич
14
Кубо
23
Бекер
23
Бекер
14
Кубо
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
22
Серенсен
18
Жуниньо
18
Жуниньо
22
Серенсен
2
Андерссон
43
Мбабу
43
Мбабу
2
Андерссон
58
Симсир
17
Андреасен
17
Андреасен
58
Симсир
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Мидтьюлланд
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
31
Liam Selin
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
41
Микель Гогорза
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
31
Liam Selin
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
41
Микель Гогорза
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Реал Сосьедад - Мидтьюлланд
1
1
2
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
17
11
Офсайды
1
0
Количество передач
322
285
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
4.6
1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Мидтьюлланда», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд»

«Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Мидтьюлланд Реал Сосьедад
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