20.02.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
5 : 2
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
19
Субельдия
21
Агер
6
Элустондо
8
Оласагасти
24
Сучич
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
10
Мендес
14
Кубо
4-1-2-2-1
1
Лоссль
4
Диао
22
Серенсен
29
Паулиньо
2
Андерссон
21
Кастильо
80
Силва
19
24
Осорио
58
Симсир
16
Букса
8
Оласагасти
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
8
Оласагасти
7
Барренечеа
23
Захарян
23
Захарян
7
Барренечеа
24
Сучич
15
Марин
15
Марин
24
Сучич
14
Кубо
23
Бекер
23
Бекер
14
Кубо
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
22
Серенсен
18
Жуниньо
18
Жуниньо
22
Серенсен
2
Андерссон
43
Мбабу
43
Мбабу
2
Андерссон
58
Симсир
17
Андреасен
17
Андреасен
58
Симсир
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Мидтьюлланд
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
31
Liam Selin
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
41
Микель Гогорза
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
31
Liam Selin
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
41
Микель Гогорза
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Реал Сосьедад - Мидтьюлланд
1
1
2
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
17
11
Офсайды
1
0
Количество передач
322
285
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
4.6
1.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Мидтьюлланда», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Мидтьюлланд»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»