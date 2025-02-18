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  • «Бенфика» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025

«Бенфика» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025

18 февраля 2025, 21:50
Бенфика
18.02.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
3 : 3
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Монако
22' К. Актюркоглу 76' В. Павлидис (П) 84' О. Кекчю
32' Т. Минамино 51' Э. Бен-Сегир 81' Д. Иленихена
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Фредрик Эушнес
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
6
Тило Керер
(К) ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Ламин Камара
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
88
Tiago Freitas
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
70
Жоау Режу
АП
25
Джанлука Престианни
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
22
Люка Миша
ЛВ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Трубин
18
Каррерас
14
Силва
30
Отаменди
44
Араужо
8
Эушнес
18
Баррейро
10
Кекчю
7
Актюркоглу
21
Шельдеруп
14
Павлидис
4-1-3-2
99
Майецки
90
Синго
13
Мависса Элеби
6
Керер
12
Энрике
8
Камара
15
Дьятта
11
Аклиуш
18
Минамино
36
Эмболо
29
Бен-Сегир
21
Шельдеруп
26
Даль
26
Даль
21
Шельдеруп
10
Кекчю
70
Режу
70
Режу
10
Кекчю
14
Павлидис
11
Белотти
11
Белотти
14
Павлидис
7
Актюркоглу
11
Амдуни
11
Амдуни
7
Актюркоглу
12
Энрике
11
Уаттара
11
Уаттара
12
Энрике
18
Минамино
22
Миша
22
Миша
18
Минамино
36
Эмболо
14
Бирет
14
Бирет
36
Эмболо
13
Мависса Элеби
99
Иленихена
99
Иленихена
13
Мависса Элеби
Остались в запасе
Бенфика
Монако
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
88
Tiago Freitas
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
88
Tiago Freitas
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
70
Саймон Буабре
АП
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Бенфика - Монако
2
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
9
Офсайды
1
4
Количество передач
337
510
Сейвы
4
4
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.9
1.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Монако», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика»«Монако»

«Бенфика» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Монако Бенфика
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