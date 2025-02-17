17.02.2025, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-3-2-1
13
Щесны
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
22
Форт
21
де Йонг
8
Педри
16
Гави
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
4-2-3-1
13
Баталья
17
Рацу
24
Лежен
2
Мумин
29
Чаваррия
6
Сисс
4
Диас
7
Палазон
11
Нтека
18
Гарсия
19
де Фрутос
22
Форт
23
Кунде
23
Кунде
22
Форт
5
Кубарси
24
Гарсия
24
Гарсия
5
Кубарси
21
де Йонг
6
Касадо
6
Касадо
21
де Йонг
16
Гави
20
Ольмо
20
Ольмо
16
Гави
9
Левандовски
9
Торрес
9
Торрес
9
Левандовски
4
Диас
6
Гумбау
6
Гумбау
4
Диас
6
Сисс
23
Валентин
23
Валентин
6
Сисс
7
Палазон
8
Трехо
8
Трехо
7
Палазон
11
Нтека
23
Эмбарба
23
Эмбарба
11
Нтека
18
Гарсия
14
Гвардиола
14
Гвардиола
18
Гарсия
Остались в запасе
Барселона
Райо Вальекано
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
20
Этьен Это'О
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
20
Этьен Это'О
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Барселона - Райо Вальекано
2
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
9
Офсайды
2
5
Количество передач
539
350
Сейвы
4
5
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
2.53
0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Райо Вальекано», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»