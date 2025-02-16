16.02.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
4-2-2-1-1
90
Сава
11
Камара
28
Соле
24
Бийол
25
Эхизибуе
29
Атта
8
Карлстрем
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
4-3-1-2
16
Сильвестри
22
Де Шильо
2
Гогличидзе
3
Пеццелла
13
Кэкачей
6
Хендерсон
33
Грасси
14
Мале
11
Гьяси
29
Коломбо
8
Куаме
29
Атта
22
Пайеро
22
Пайеро
29
Атта
20
Лукка
20
Пафунди
20
Пафунди
20
Лукка
25
Эхизибуе
70
Модешту
70
Модешту
25
Эхизибуе
4
Ловрич
17
17
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
4
Санчес
4
Санчес
32
Эккеленкамп
11
Гьяси
10
Самбья
10
Самбья
11
Гьяси
14
Мале
14
Журковски
14
Журковски
14
Мале
13
Кэкачей
21
Коваленко
21
Коваленко
13
Кэкачей
29
Коломбо
94
Эспозито
94
Эспозито
29
Коломбо
6
Хендерсон
90
90
6
Хендерсон
Остались в запасе
Удинезе
Эмполи
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
12
Якопо Сегетти
ВР
32
Девис Васкес
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
32
Девис Васкес
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Удинезе - Эмполи
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
5
Нарушения
12
17
Офсайды
0
3
Количество передач
465
344
Сейвы
4
5
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
13
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.25
1.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Эмполи», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Эмполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»