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  • «Удинезе» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

«Удинезе» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

16 февраля 2025, 15:50
Удинезе
16.02.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 0
Завершен
Эмполи
19' Ю. Эккеленкамп 65' Ю. Эккеленкамп 90' Ф. Товен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Артюр Атта
ОП
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Эмполи
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
17
Iker Bravo
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
32
Девис Васкес
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
4-2-2-1-1
90
Сава
11
Камара
28
Соле
24
Бийол
25
Эхизибуе
29
Атта
8
Карлстрем
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
4-3-1-2
16
Сильвестри
22
Де Шильо
2
Гогличидзе
3
Пеццелла
13
Кэкачей
6
Хендерсон
33
Грасси
14
Мале
11
Гьяси
29
Коломбо
8
Куаме
29
Атта
22
Пайеро
22
Пайеро
29
Атта
20
Лукка
20
Пафунди
20
Пафунди
20
Лукка
25
Эхизибуе
70
Модешту
70
Модешту
25
Эхизибуе
4
Ловрич
17
17
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
4
Санчес
4
Санчес
32
Эккеленкамп
11
Гьяси
10
Самбья
10
Самбья
11
Гьяси
14
Мале
14
Журковски
14
Журковски
14
Мале
13
Кэкачей
21
Коваленко
21
Коваленко
13
Кэкачей
29
Коломбо
94
Эспозито
94
Эспозито
29
Коломбо
6
Хендерсон
90
90
6
Хендерсон
Остались в запасе
Удинезе
Эмполи
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
12
Якопо Сегетти
ВР
32
Девис Васкес
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
32
Девис Васкес
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Удинезе - Эмполи
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
5
Нарушения
12
17
Офсайды
0
3
Количество передач
465
344
Сейвы
4
5
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
13
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.25
1.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Эмполи», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Эмполи»

«Удинезе» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Эмполи Удинезе
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