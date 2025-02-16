Фиорентина
16.02.2025, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 25 тур
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 2
Завершен
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Комо
41' А. Диао
66' Н. Пас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
6
Лука Раньери
(К) ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
17
Николо Дзаньоло
АП
9
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Комо
30
Жан Бутез
ВР
41
Алекс Валье
ЛЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
28
Ivan Smolčić
ЦЗ
23
Максимо Перроне
ОП
80
Максанс Какере
ЦП
79
Нико Пас
ЦП
38
Ассане Диао
ЛВ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
33
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Фиорентина
30
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
18
Пабло Мари
ЦЗ
22
Матиас Морено
ЦЗ
24
Амир Ричардсон
ЦП
23
Андреа Колпани
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
63
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
94
Sven Lesjak
ЦЗ
15
Фелипе Джек
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
26
Янник Энгельхардт
ОП
27
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Алессио Йовине
ПВ
19
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
6
Раньери
21
Госенс
5
Понграчич
2
Додо
8
Мандрагора
90
Фолоруншо
32
Катальди
17
Дзаньоло
44
Фаджоли
9
Белтран
4-1-2-2-1
30
Бутез
5
Гольданига
13
Доссена
28
41
Валье
23
Перроне
80
Какере
79
Пас
7
Стрефецца
38
Диао
33
Да Кунья
21
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
21
Госенс
8
Мандрагора
24
Ричардсон
24
Ричардсон
8
Мандрагора
17
Дзаньоло
23
Колпани
23
Колпани
17
Дзаньоло
Гюдмюндссон
27
Ндур
27
Ндур
Гюдмюндссон
32
Катальди
10
Гюдмюндссон
10
Гюдмюндссон
32
Катальди
38
Диао
15
Джек
15
Джек
38
Диао
13
Доссена
2
Кемпф
2
Кемпф
13
Доссена
80
Какере
26
Энгельхардт
26
Энгельхардт
80
Какере
79
Пас
19
Иконе
19
Иконе
79
Пас
23
Перроне
11
Дувикас
11
Дувикас
23
Перроне
Остались в запасе
Фиорентина
Комо
30
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
18
Пабло Мари
ЦЗ
22
Матиас Морено
ЦЗ
63
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
94
Sven Lesjak
ЦЗ
27
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Алессио Йовине
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
30
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
18
Пабло Мари
ЦЗ
22
Матиас Морено
ЦЗ
63
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
94
Sven Lesjak
ЦЗ
27
Маттиас Браунедер
ЦП
6
Алессио Йовине
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Фиорентина - Комо
3
2
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
14
24
Офсайды
1
3
Количество передач
431
439
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.25
0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Комо», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».