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  • «Вильярреал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

«Вильярреал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

15 февраля 2025, 21:50
Вильярреал
15.02.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
32' П. Гуйе
84' У. Садик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Хави Гуэрра
ЦП
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Педро Алеман
АП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Конде
23
Кардона
8
Фойт
2
Кошта
6
Наварро
18
Гуйе
10
Парехо
10
Баэна
10
Пино
7
Перес
19
Пепе
4-3-1-2
25
Мамардашвили
20
Фулкье
5
Таррега
3
Москера
14
Гайя
8
Гуэрра
18
Пепелу
8
Алмейда
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
18
Гуйе
14
Комесанья
14
Комесанья
18
Гуйе
7
Перес
4
Суарес
4
Суарес
7
Перес
10
Пино
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
10
Пино
19
Пепе
11
Барри
11
Барри
19
Пепе
8
Алмейда
24
Хайме
24
Хайме
8
Алмейда
16
Лопес
21
Перес
21
Перес
16
Лопес
11
Риоха
17
Мир
17
Мир
11
Риоха
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Педро Алеман
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Педро Алеман
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
5
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
6
17
Офсайды
3
0
Количество передач
525
520
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Валенсии», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал»«Валенсия»

«Вильярреал» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Вильярреал
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