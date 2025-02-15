15.02.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-1-1-2-2
13
Конде
23
Кардона
8
Фойт
2
Кошта
6
Наварро
18
Гуйе
10
Парехо
10
Баэна
10
Пино
7
Перес
19
Пепе
4-3-1-2
25
Мамардашвили
20
Фулкье
5
Таррега
3
Москера
14
Гайя
8
Гуэрра
18
Пепелу
8
Алмейда
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
18
Гуйе
14
Комесанья
14
Комесанья
18
Гуйе
7
Перес
4
Суарес
4
Суарес
7
Перес
10
Пино
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
10
Пино
19
Пепе
11
Барри
11
Барри
19
Пепе
8
Алмейда
24
Хайме
24
Хайме
8
Алмейда
16
Лопес
21
Перес
21
Перес
16
Лопес
11
Риоха
17
Мир
17
Мир
11
Риоха
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Педро Алеман
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Педро Алеман
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
5
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
6
17
Офсайды
3
0
Количество передач
525
520
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Валенсии», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»