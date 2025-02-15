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  • «Монако» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

«Монако» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

15 февраля 2025, 19:50
Монако
15.02.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
7 : 1
Завершен
Нант
44' М. Бирет 45' Т. Минамино 49' Э. Бен-Сегир 54' М. Бирет 64' М. Бирет (П) 81' Д. Иленихена 90+5' Д. Иленихена
4' М. Аблин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Нант
1
Антони Лопеш
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
22
Люка Миша
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
50
Уго Барбе
ВР
12
Эрба Гирасси
ЛВ
91
Флоран Мойе
АП
19
Луи Леру
АП
7
Сорба Томас
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Майецки
12
Энрике
6
Керер
13
Мависса Элеби
2
Вандерсон
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
11
Аклиуш
29
Бен-Сегир
14
Бирет
3-4-1-1-1
1
Лопеш
5
Паллуа
21
Кастеллетто
4
Соу
98
Амьен-Аду
4
Чиривелья
8
Лепенан
31
Коцца
8
Аугусто
27
Саймон
11
Аблин
8
Камара
73
Мусрати
73
Мусрати
8
Камара
11
Аклиуш
22
Миша
22
Миша
11
Аклиуш
18
Минамино
99
Иленихена
99
Иленихена
18
Минамино
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
14
Бирет
28
Кулибали
28
Кулибали
14
Бирет
11
Аблин
42
Мохамед
42
Мохамед
11
Аблин
27
Саймон
12
Элиа
12
Элиа
27
Саймон
21
Кастеллетто
97
Коко
97
Коко
21
Кастеллетто
4
Чиривелья
19
Леру
19
Леру
4
Чиривелья
8
Аугусто
12
Гирасси
12
Гирасси
8
Аугусто
Остались в запасе
Монако
Нант
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
7
Сорба Томас
ПВ
91
Флоран Мойе
АП
30
Патрик Карльгрен
ВР
50
Уго Барбе
ВР
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Остались в запасе
7
Сорба Томас
ПВ
91
Флоран Мойе
АП
30
Патрик Карльгрен
ВР
50
Уго Барбе
ВР
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Монако - Нант
1
1
1
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
18
9
Офсайды
2
0
Количество передач
602
335
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
4.32
1.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Нанта», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Нант»

«Монако» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Нант Монако
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