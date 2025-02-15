15.02.2025, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
Франция. Лига 1, 22 тур
7 : 1
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-1-3-1
99
Майецки
12
Энрике
6
Керер
13
Мависса Элеби
2
Вандерсон
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
11
Аклиуш
29
Бен-Сегир
14
Бирет
3-4-1-1-1
1
Лопеш
5
Паллуа
21
Кастеллетто
4
Соу
98
Амьен-Аду
4
Чиривелья
8
Лепенан
31
Коцца
8
Аугусто
27
Саймон
11
Аблин
8
Камара
73
Мусрати
73
Мусрати
8
Камара
11
Аклиуш
22
Миша
22
Миша
11
Аклиуш
18
Минамино
99
Иленихена
99
Иленихена
18
Минамино
2
Вандерсон
15
Дьятта
15
Дьятта
2
Вандерсон
14
Бирет
28
Кулибали
28
Кулибали
14
Бирет
11
Аблин
42
Мохамед
42
Мохамед
11
Аблин
27
Саймон
12
Элиа
12
Элиа
27
Саймон
21
Кастеллетто
97
Коко
97
Коко
21
Кастеллетто
4
Чиривелья
19
Леру
19
Леру
4
Чиривелья
8
Аугусто
12
Гирасси
12
Гирасси
8
Аугусто
Остались в запасе
Монако
Нант
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
7
Сорба Томас
ПВ
91
Флоран Мойе
АП
30
Патрик Карльгрен
ВР
50
Уго Барбе
ВР
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Остались в запасе
7
Сорба Томас
ПВ
91
Флоран Мойе
АП
30
Патрик Карльгрен
ВР
50
Уго Барбе
ВР
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Монако - Нант
1
1
1
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
18
9
Офсайды
2
0
Количество передач
602
335
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
4.32
1.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Нанта», 22-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Нант»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»