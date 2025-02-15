15.02.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-1-2-2-1
49
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Кастелланос
3-2-3-2
1
Мерет
22
Ррахмани
15
Жуан
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
70
Маццокки
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
9
Лукаку
18
Распадори
17
Тавареш
29
Лаццари
29
Лаццари
17
Тавареш
11
Кастелланос
14
Нослин
14
Нослин
11
Кастелланос
9
Педро
22
Диа
22
Диа
9
Педро
11
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
11
Исаксен
70
Маццокки
16
Марин
16
Марин
70
Маццокки
4
Буонджорно
21
Политано
21
Политано
4
Буонджорно
Остались в запасе
Лацио
Наполи
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
70
Тома Башич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
70
Тома Башич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лацио - Наполи
2
2
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
9
19
Офсайды
1
1
Количество передач
461
422
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Наполи», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»