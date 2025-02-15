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  • «Лацио» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

«Лацио» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

15 февраля 2025, 18:50
Лацио
15.02.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 2
Завершен
Наполи
6' Г. Исаксен 87' Б. Диа
13' Д. Распадори 64' А. Марушич (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
70
Тома Башич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Наполи
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
21
Маттео Политано
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
4-1-2-2-1
49
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Кастелланос
3-2-3-2
1
Мерет
22
Ррахмани
15
Жуан
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
70
Маццокки
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
9
Лукаку
18
Распадори
17
Тавареш
29
Лаццари
29
Лаццари
17
Тавареш
11
Кастелланос
14
Нослин
14
Нослин
11
Кастелланос
9
Педро
22
Диа
22
Диа
9
Педро
11
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
11
Исаксен
70
Маццокки
16
Марин
16
Марин
70
Маццокки
4
Буонджорно
21
Политано
21
Политано
4
Буонджорно
Остались в запасе
Лацио
Наполи
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
70
Тома Башич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
70
Тома Башич
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
14
Никита Контини
ВР
8
Филип Биллинг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лацио - Наполи
2
2
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
9
19
Офсайды
1
1
Количество передач
461
422
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Наполи», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Наполи»

«Лацио» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Лацио
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