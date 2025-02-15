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  • «Атлетико» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

«Атлетико» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

15 февраля 2025, 19:20
Атлетико
15.02.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
81' А. Серлот
68' Я. Аспас (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
8
Фран Бельтран
(К) ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
28
Фер Лопес
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
6
Илаш Мориба
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
22
Галан
24
Ле Норман
20
Хименес
14
Льоренте
7
Де Пауль
8
Барриос
16
Лино
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
3-2-3-1-1
13
Гуаита
15
Старфельт
23
Домингес
5
Каррейра
20
Родригес
3
Алонсо
8
Бельтран
5
Сотело
19
Сведберг
28
Лопес
11
Дуран
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
20
Симеоне
22
Галлахер
22
Галлахер
20
Симеоне
16
Лино
6
Коке
6
Коке
16
Лино
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
23
Домингес
30
Мингеса
30
Мингеса
23
Домингес
19
Сведберг
6
Мориба
6
Мориба
19
Сведберг
28
Лопес
10
Аспас
10
Аспас
28
Лопес
8
Бельтран
14
Лосада
14
Лосада
8
Бельтран
20
Родригес
7
Иглесиас
7
Иглесиас
20
Родригес
Остались в запасе
Атлетико
Сельта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Атлетико - Сельта
3
1
5
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
7
Нарушения
8
17
Офсайды
1
1
Количество передач
311
640
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
90
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Сельты», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Сельта»

«Атлетико» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Атлетико
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