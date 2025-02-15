15.02.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
22
Галан
24
Ле Норман
20
Хименес
14
Льоренте
7
Де Пауль
8
Барриос
16
Лино
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
3-2-3-1-1
13
Гуаита
15
Старфельт
23
Домингес
5
Каррейра
20
Родригес
3
Алонсо
8
Бельтран
5
Сотело
19
Сведберг
28
Лопес
11
Дуран
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
20
Симеоне
22
Галлахер
22
Галлахер
20
Симеоне
16
Лино
6
Коке
6
Коке
16
Лино
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
23
Домингес
30
Мингеса
30
Мингеса
23
Домингес
19
Сведберг
6
Мориба
6
Мориба
19
Сведберг
28
Лопес
10
Аспас
10
Аспас
28
Лопес
8
Бельтран
14
Лосада
14
Лосада
8
Бельтран
20
Родригес
7
Иглесиас
7
Иглесиас
20
Родригес
Остались в запасе
Атлетико
Сельта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
18
Йоэль Лаго
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Атлетико - Сельта
3
1
5
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
7
Нарушения
8
17
Офсайды
1
1
Количество передач
311
640
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
90
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Сельты», 24-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»