14.02.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
4-3-2-1
1
Скорупски
33
Миранда
26
Лукуми
17
Беукема
3
Хольм
19
Фройлер
6
Моро
4
Побега
25
Домингес
14
Ндой
9
Кастро
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
3
Марипан
6
Валюкевич
23
Коко
19
Лазаро
3
Соса
22
Казадеи
17
Линетти
10
Влашич
14
Карамо
19
Адамс
26
Лукуми
16
Казале
16
Казале
26
Лукуми
3
Хольм
2
Калабрия
2
Калабрия
3
Хольм
6
Моро
20
Эбишер
20
Эбишер
6
Моро
4
Побега
80
Фаббиан
80
Фаббиан
4
Побега
25
Домингес
28
Камбьяги
28
Камбьяги
25
Домингес
3
Соса
25
Масина
25
Масина
3
Соса
19
Лазаро
3
Бираги
3
Бираги
19
Лазаро
6
Валюкевич
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Валюкевич
17
Линетти
66
Гинейтис
66
Гинейтис
17
Линетти
14
Карамо
11
Эльмас
11
Эльмас
14
Карамо
Остались в запасе
Болонья
Торино
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
2
Али Дембеле
ПЗ
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
2
Али Дембеле
ПЗ
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Болонья - Торино
4
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
17
Офсайды
3
1
Количество передач
432
240
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.14
1.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Торино», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»