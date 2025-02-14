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  • «Болонья» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2025

«Болонья» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2025

14 февраля 2025, 21:35
Болонья
14.02.2025, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 2
Завершен
Торино
20' Д. Ндой 70' Д. Ндой (П) 90' К. Бираги (АГ)
37' Н. Влашич 65' Э. Эльмас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЛВ
19
Ремо Фройлер
(К) ЦП
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Амин Салама
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-3-2-1
1
Скорупски
33
Миранда
26
Лукуми
17
Беукема
3
Хольм
19
Фройлер
6
Моро
4
Побега
25
Домингес
14
Ндой
9
Кастро
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
3
Марипан
6
Валюкевич
23
Коко
19
Лазаро
3
Соса
22
Казадеи
17
Линетти
10
Влашич
14
Карамо
19
Адамс
26
Лукуми
16
Казале
16
Казале
26
Лукуми
3
Хольм
2
Калабрия
2
Калабрия
3
Хольм
6
Моро
20
Эбишер
20
Эбишер
6
Моро
4
Побега
80
Фаббиан
80
Фаббиан
4
Побега
25
Домингес
28
Камбьяги
28
Камбьяги
25
Домингес
3
Соса
25
Масина
25
Масина
3
Соса
19
Лазаро
3
Бираги
3
Бираги
19
Лазаро
6
Валюкевич
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Валюкевич
17
Линетти
66
Гинейтис
66
Гинейтис
17
Линетти
14
Карамо
11
Эльмас
11
Эльмас
14
Карамо
Остались в запасе
Болонья
Торино
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
2
Али Дембеле
ПЗ
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
2
Али Дембеле
ПЗ
27
Marco Dalla Vecchia
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Болонья - Торино
4
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
17
Офсайды
3
1
Количество передач
432
240
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
65
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.14
1.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Торино», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Торино»

«Болонья» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Болонья
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