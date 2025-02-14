14.02.2025, пятница, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-1-2-2
37
Буну
55
аль-Булеахи
87
Тамбакти
24
Аль-Харби
88
Аль-Ями
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
38
Леонардо
37
Сезар
2-1-1-3-3
82
Борян
13
Асири
16
Аль-Хайбари
21
Кал
43
Менса
88
аш-Шехри
20
Тозе
8
Байеш
5
Барбе
11
Лега
13
Конате
88
Аль-Ями
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
88
Аль-Ями
24
Аль-Харби
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
24
Аль-Харби
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Рияд
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
10
Наваф Аль-Абед
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
10
Наваф Аль-Абед
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Рияд
1
1
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
11
Офсайды
1
7
Количество передач
631
250
Сейвы
1
5
Точность передач %
90
72
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Рияда», 20-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Рияд»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»