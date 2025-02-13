13.02.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Составы команд
АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар
4-1-2-1-2
1
Овусу-Одуро
3
Вольфе
3
Гос
5
Пенетра
2
Майкума
6
Коопмейнерс
8
Класи
21
Мейнанс
15
Лахдо
19
Пэррот
17
Поку
4-2-2-2
16
Муслера
15
Йелерт
42
Бартакжи
23
Айхан
46
Куэста
10
Кутлу
8
Сара
7
Салаи
53
Йилмаз
21
Мората
10
Мертенс
2
Майкума
30
Касиус
30
Касиус
2
Майкума
17
Поку
10
Смит
10
Смит
17
Поку
6
Коопмейнерс
10
Бурместер
10
Бурместер
6
Коопмейнерс
15
Лахдо
11
Даал
11
Даал
15
Лахдо
10
Мертенс
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Мертенс
21
Мората
73
Луш
73
Луш
21
Мората
10
Кутлу
22
Демир
22
Демир
10
Кутлу
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Галатасарай
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
17
Sem van Duijn
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
19
Гюнай Гювенк
ВР
24
Янкат Йылмаз
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
68
Furkan Koçak
ЦП
72
Çagri Balta
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
17
Sem van Duijn
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
24
Янкат Йылмаз
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
68
Furkan Koçak
ЦП
72
Çagri Balta
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча АЗ Алкмаар - Галатасарай
2
1
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
12
Офсайды
4
1
Количество передач
475
389
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
3.49
0.52
Смотреть прямую трансляцию матча «АЗ Алкмаар» против «Галатасарая», матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «АЗ Алкмаар» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»