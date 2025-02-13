Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «АЗ Алкмаар» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

«АЗ Алкмаар» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

13 февраля 2025, 21:50
АЗ Алкмаар
13.02.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Галатасарай
12' С. Мейнанс 37' Т. Пэррот (П) 57' Й. Класи 66' Д. Меллер Вольфе
20' Р. Салаи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
(К) ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
17
Эрнест Поку
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
10
Кес Смит
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
17
Sem van Duijn
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
24
Янкат Йылмаз
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
73
Берат Луш
ЛВ
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
72
Çagri Balta
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Овусу-Одуро
3
Вольфе
3
Гос
5
Пенетра
2
Майкума
6
Коопмейнерс
8
Класи
21
Мейнанс
15
Лахдо
19
Пэррот
17
Поку
4-2-2-2
16
Муслера
15
Йелерт
42
Бартакжи
23
Айхан
46
Куэста
10
Кутлу
8
Сара
7
Салаи
53
Йилмаз
21
Мората
10
Мертенс
2
Майкума
30
Касиус
30
Касиус
2
Майкума
17
Поку
10
Смит
10
Смит
17
Поку
6
Коопмейнерс
10
Бурместер
10
Бурместер
6
Коопмейнерс
15
Лахдо
11
Даал
11
Даал
15
Лахдо
10
Мертенс
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Мертенс
21
Мората
73
Луш
73
Луш
21
Мората
10
Кутлу
22
Демир
22
Демир
10
Кутлу
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Галатасарай
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
17
Sem van Duijn
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
19
Гюнай Гювенк
ВР
24
Янкат Йылмаз
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
68
Furkan Koçak
ЦП
72
Çagri Balta
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
17
Sem van Duijn
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
24
Янкат Йылмаз
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
68
Furkan Koçak
ЦП
72
Çagri Balta
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча АЗ Алкмаар - Галатасарай
2
1
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
12
Офсайды
4
1
Количество передач
475
389
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
3.49
0.52

Смотреть прямую трансляцию матча «АЗ Алкмаар» против «Галатасарая», матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «АЗ Алкмаар» – «Галатасарай»

«АЗ Алкмаар» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Галатасарай АЗ Алкмаар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+