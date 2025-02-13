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  • «Юнион СЖ» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

«Юнион СЖ» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

13 февраля 2025, 19:35
Юнион СЖ
13.02.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Аякс
59' К. Расмуссен 59' К. Расмуссен 71' Й. Мокио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К) ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
25
Анан Халаили
ПВ
22
Усейну Нианг
ЛФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
(К) АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
31
Mohamed Asaidi
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
13
Кевин Родригес
ЦФ
32
Mohamed Asri
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
37
Йосип Шутало
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
14
Шон Стюр
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
43
Райан Бунида
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
4-1-2-3
49
Морис
27
Садики
16
Берджесс
5
Мак Аллистер
16
Лейсен
34
Ванхутте
10
Айт Эль-Хадж
25
Халаили
22
Нианг
29
Иванович
12
Промис
3-2-2-2-1
22
Пасвер
21
Хато
24
Ругани
24
Мокио
2
Роша
15
Бас
21
Фитц-Джим
23
Бергейс
18
Классен
20
Эдвардсен
7
Расмуссен
34
Ванхутте
20
Расмуссен
20
Расмуссен
34
Ванхутте
10
Айт Эль-Хадж
16
Фусейни
16
Фусейни
10
Айт Эль-Хадж
12
Промис
13
Родригес
13
Родригес
12
Промис
24
Ругани
37
Шутало
37
Шутало
24
Ругани
2
Роша
6
Гаеи
6
Гаеи
2
Роша
21
Фитц-Джим
24
Тэйлор
24
Тэйлор
21
Фитц-Джим
7
Расмуссен
22
Годтс
22
Годтс
7
Расмуссен
23
Бергейс
11
Траоре
11
Траоре
23
Бергейс
Остались в запасе
Юнион СЖ
Аякс
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
31
Mohamed Asaidi
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛВ
32
Mohamed Asri
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
36
Dies Janse
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
14
Шон Стюр
ЦП
43
Райан Бунида
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
31
Mohamed Asaidi
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛВ
32
Mohamed Asri
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
36
Dies Janse
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
14
Шон Стюр
ЦП
43
Райан Бунида
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Юнион СЖ - Аякс
1
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
15
Офсайды
2
1
Количество передач
451
469
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.61
1.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Аякса», матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Аякс»

«Юнион СЖ» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Аякс Юнион СЖ
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