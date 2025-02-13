13.02.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Юнион СЖ
Юнион СЖ
4-1-2-3
49
Морис
27
Садики
16
Берджесс
5
Мак Аллистер
16
Лейсен
34
Ванхутте
10
Айт Эль-Хадж
25
Халаили
22
Нианг
29
Иванович
12
Промис
3-2-2-2-1
22
Пасвер
21
Хато
24
Ругани
24
Мокио
2
Роша
15
Бас
21
Фитц-Джим
23
Бергейс
18
Классен
20
Эдвардсен
7
Расмуссен
34
Ванхутте
20
Расмуссен
20
Расмуссен
34
Ванхутте
10
Айт Эль-Хадж
16
Фусейни
16
Фусейни
10
Айт Эль-Хадж
12
Промис
13
Родригес
13
Родригес
12
Промис
24
Ругани
37
Шутало
37
Шутало
24
Ругани
2
Роша
6
Гаеи
6
Гаеи
2
Роша
21
Фитц-Джим
24
Тэйлор
24
Тэйлор
21
Фитц-Джим
7
Расмуссен
22
Годтс
22
Годтс
7
Расмуссен
23
Бергейс
11
Траоре
11
Траоре
23
Бергейс
Остались в запасе
Юнион СЖ
Аякс
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
31
Mohamed Asaidi
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛВ
32
Mohamed Asri
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
36
Dies Janse
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
14
Шон Стюр
ЦП
43
Райан Бунида
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
31
Mohamed Asaidi
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛВ
32
Mohamed Asri
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
36
Dies Janse
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
14
Шон Стюр
ЦП
43
Райан Бунида
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Юнион СЖ - Аякс
1
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
15
Офсайды
2
1
Количество передач
451
469
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.61
1.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Аякса», матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Аякс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»