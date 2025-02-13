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Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Аякса», матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Аякс»