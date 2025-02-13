13.02.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Мидтьюлланд
Мидтьюлланд
4-1-2-2-1
1
Лоссль
2
Андерссон
22
Серенсен
29
Паулиньо
4
Диао
21
Кастильо
80
Силва
18
Серенсен
58
Симсир
24
Осорио
16
Букса
4-1-3-2
13
Марреро
2
Арамбуру
6
Элустондо
16
Пачеко
3
Бальда
8
Оласагасти
10
Мендес
15
Марин
7
Барренечеа
9
Оскарссон
14
Кубо
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
80
Силва
19
19
80
Силва
18
Серенсен
17
Андреасен
17
Андреасен
18
Серенсен
21
Кастильо
9
Франкулину
9
Франкулину
21
Кастильо
7
Барренечеа
17
Гомес
17
Гомес
7
Барренечеа
3
Бальда
16
Лопес
16
Лопес
3
Бальда
16
Пачеко
21
Агер
21
Агер
16
Пачеко
8
Оласагасти
36
Субименди
36
Субименди
8
Оласагасти
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Реал Сосьедад
31
Liam Selin
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
38
Маррони
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
32
Айтор Фрага
ВР
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
31
Liam Selin
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
38
Маррони
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Мидтьюлланд - Реал Сосьедад
4
4
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
16
22
Офсайды
1
3
Количество передач
452
295
Сейвы
1
2
Точность передач %
71
67
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.06
1.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Мидтьюлланд» против «Реала Сосьедад», матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
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Источник: «Бомбардир»