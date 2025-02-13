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  • «Мидтьюлланд» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

«Мидтьюлланд» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

13 февраля 2025, 19:35
Мидтьюлланд
13.02.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 2 : 5
Завершен
Реал Сосьедад
38' А. Букса
11' Б. Мендес (П) 11' Б. Мендес (П) 31' Т. Кубо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
21
Денил Кастильо
ОП
80
Дани Силва
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
24
Дарио Осорио
ПВ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Хон Бальда
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
(К) ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Мидтьюлланд
31
Liam Selin
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
9
Франкулину
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Реал Сосьедад
32
Айтор Фрага
ВР
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
4-1-2-2-1
1
Лоссль
2
Андерссон
22
Серенсен
29
Паулиньо
4
Диао
21
Кастильо
80
Силва
18
Серенсен
58
Симсир
24
Осорио
16
Букса
4-1-3-2
13
Марреро
2
Арамбуру
6
Элустондо
16
Пачеко
3
Бальда
8
Оласагасти
10
Мендес
15
Марин
7
Барренечеа
9
Оскарссон
14
Кубо
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
80
Силва
19
19
80
Силва
18
Серенсен
17
Андреасен
17
Андреасен
18
Серенсен
21
Кастильо
9
Франкулину
9
Франкулину
21
Кастильо
7
Барренечеа
17
Гомес
17
Гомес
7
Барренечеа
3
Бальда
16
Лопес
16
Лопес
3
Бальда
16
Пачеко
21
Агер
21
Агер
16
Пачеко
8
Оласагасти
36
Субименди
36
Субименди
8
Оласагасти
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Реал Сосьедад
31
Liam Selin
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
38
Маррони
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
32
Айтор Фрага
ВР
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
31
Liam Selin
ВР
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
38
Маррони
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Остались в запасе
32
Айтор Фрага
ВР
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Мидтьюлланд - Реал Сосьедад
4
4
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
16
22
Офсайды
1
3
Количество передач
452
295
Сейвы
1
2
Точность передач %
71
67
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.06
1.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Мидтьюлланд» против «Реала Сосьедад», матч предварительного раунда плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Реал Сосьедад»

«Мидтьюлланд» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Реал Сосьедад Мидтьюлланд
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