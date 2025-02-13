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  • «Аль-Ахли» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

«Аль-Ахли» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

13 февраля 2025, 19:20
Аль-Ахли
13.02.2025, четверг, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 3
Завершен
Аль-Наср
78' А. Тони 90+8' С. Аль-Набит
32' Д. Дуран 80' А. Яхья 88' Д. Дуран
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
13
Галено
ЛВ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
19
Франк Кессье
(К) ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Менди
15
Аль-Аммар
28
Демирал
3
Ибаньес
27
Маджраши
30
Аль-Джоани
10
Вейга
19
Кессье
13
Галено
26
Марез
17
Тони
4-1-1-2-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
4
Ляпорт
3
Симакан
83
Аль-Наджди
77
Брозович
17
аль-Хаибари
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
22
Дуран
13
Галено
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
13
Галено
15
Аль-Аммар
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
15
Аль-Аммар
30
Аль-Джоани
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
30
Аль-Джоани
83
Аль-Наджди
50
Кашиш
50
Кашиш
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
78
Ладжами
78
Ладжами
2
Аль-Ганнам
7
Роналду
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
7
Роналду
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
25
Отавио
23
Яхья
23
Яхья
25
Отавио
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Наср
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
36
Рагед Наджар
ВР
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Наср
3
1
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
9
Офсайды
6
0
Количество передач
330
351
Сейвы
3
8
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» против «Аль-Наср», 20-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Ахли» – «Аль-Наср»

«Аль-Ахли» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Ахли
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