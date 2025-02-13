13.02.2025, четверг, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Аль-Ахли
Аль-Ахли
4-1-2-2-1
16
Менди
15
Аль-Аммар
28
Демирал
3
Ибаньес
27
Маджраши
30
Аль-Джоани
10
Вейга
19
Кессье
13
Галено
26
Марез
17
Тони
4-1-1-2-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
4
Ляпорт
3
Симакан
83
Аль-Наджди
77
Брозович
17
аль-Хаибари
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
22
Дуран
13
Галено
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
13
Галено
15
Аль-Аммар
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
15
Аль-Аммар
30
Аль-Джоани
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
30
Аль-Джоани
83
Аль-Наджди
50
Кашиш
50
Кашиш
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
78
Ладжами
78
Ладжами
2
Аль-Ганнам
7
Роналду
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
7
Роналду
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
25
Отавио
23
Яхья
23
Яхья
25
Отавио
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Наср
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
36
Рагед Наджар
ВР
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Наср
3
1
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
9
Офсайды
6
0
Количество передач
330
351
Сейвы
3
8
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» против «Аль-Наср», 20-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Ахли» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»