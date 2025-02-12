12.02.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
3-1-1-3-2
99
Майецки
22
Салису
6
Керер
2
Вандерсон
6
Закария
73
Мусрати
11
Аклиуш
10
Головин
15
Дьятта
14
Бирет
36
Эмболо
4-2-1-2-1
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
44
Араужо
18
Каррерас
8
Эушнес
12
Флорентину
10
Кекчю
21
Шельдеруп
7
Актюркоглу
14
Павлидис
14
Бирет
27
Магасса
27
Магасса
14
Бирет
11
Аклиуш
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
10
Головин
18
Минамино
18
Минамино
10
Головин
12
Флорентину
18
Баррейро
18
Баррейро
12
Флорентину
44
Араужо
11
Ди Мария
11
Ди Мария
44
Араужо
21
Шельдеруп
11
Амдуни
11
Амдуни
21
Шельдеруп
Ди Мария
19
Кабрал
19
Кабрал
Ди Мария
14
Павлидис
11
Белотти
11
Белотти
14
Павлидис
Остались в запасе
Монако
Бенфика
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
8
Ламин Камара
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
31
Андре Гомеш
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
25
Джанлука Престианни
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
8
Ламин Камара
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Остались в запасе
31
Андре Гомеш
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
25
Джанлука Престианни
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Монако - Бенфика
3
1
2
Всего ударов по воротам
6
23
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
10
14
Офсайды
0
3
Количество передач
373
479
Сейвы
5
3
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
10
Удары из пределов штрафной
5
16
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
0.39
2.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Бенфики», матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Бенфика»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»