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  • «Монако» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2025

«Монако» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2025

12 февраля 2025, 21:50
Монако
12.02.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Бенфика
48' В. Павлидис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
73
Аль Мусрати
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
36
Брель Эмболо
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Монако
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
22
Люка Миша
ЛВ
8
Ламин Камара
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Бенфика
31
Андре Гомеш
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
3-1-1-3-2
99
Майецки
22
Салису
6
Керер
2
Вандерсон
6
Закария
73
Мусрати
11
Аклиуш
10
Головин
15
Дьятта
14
Бирет
36
Эмболо
4-2-1-2-1
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
44
Араужо
18
Каррерас
8
Эушнес
12
Флорентину
10
Кекчю
21
Шельдеруп
7
Актюркоглу
14
Павлидис
14
Бирет
27
Магасса
27
Магасса
14
Бирет
11
Аклиуш
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
10
Головин
18
Минамино
18
Минамино
10
Головин
12
Флорентину
18
Баррейро
18
Баррейро
12
Флорентину
44
Араужо
11
Ди Мария
11
Ди Мария
44
Араужо
21
Шельдеруп
11
Амдуни
11
Амдуни
21
Шельдеруп
Ди Мария
19
Кабрал
19
Кабрал
Ди Мария
14
Павлидис
11
Белотти
11
Белотти
14
Павлидис
Остались в запасе
Монако
Бенфика
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
8
Ламин Камара
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
31
Андре Гомеш
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
25
Джанлука Престианни
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
8
Ламин Камара
ЦП
37
Эдан Диоп
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
22
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Остались в запасе
31
Андре Гомеш
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Леандру Сантуш
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
60
Нуну Феликс
ОП
25
Джанлука Престианни
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Монако - Бенфика
3
1
2
Всего ударов по воротам
6
23
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
10
14
Офсайды
0
3
Количество передач
373
479
Сейвы
5
3
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
10
Удары из пределов штрафной
5
16
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
0.39
2.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Бенфики», матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Бенфика»

«Монако» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Бенфика Монако
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