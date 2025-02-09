09.02.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
15
Жуан
70
Маццокки
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
21
Политано
7
Нерес
9
Лукаку
4-2-2-1-1
90
Сава
24
Бийол
28
Соле
31
Кристенсен
11
Камара
29
Атта
8
Карлстрем
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
7
Нерес
19
Окафор
19
Окафор
7
Нерес
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
99
Ангисса
18
Распадори
18
Распадори
99
Ангисса
28
Соле
25
Эхизибуе
25
Эхизибуе
28
Соле
32
Эккеленкамп
6
Саррага
6
Саррага
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
22
Пайеро
22
Пайеро
4
Ловрич
29
Атта
17
17
29
Атта
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
Главный тренер
Антонио Конте
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Наполи - Удинезе
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
10
Офсайды
1
2
Количество передач
537
332
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Удинезе», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»