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  • «Наполи» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

«Наполи» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

9 февраля 2025, 21:35
Наполи
09.02.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
37' С. Мактоминей
40' Ю. Эккеленкамп
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
29
Артюр Атта
ОП
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
17
Iker Bravo
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
15
Жуан
70
Маццокки
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
21
Политано
7
Нерес
9
Лукаку
4-2-2-1-1
90
Сава
24
Бийол
28
Соле
31
Кристенсен
11
Камара
29
Атта
8
Карлстрем
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
10
Товен
20
Лукка
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
7
Нерес
19
Окафор
19
Окафор
7
Нерес
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
99
Ангисса
18
Распадори
18
Распадори
99
Ангисса
28
Соле
25
Эхизибуе
25
Эхизибуе
28
Соле
32
Эккеленкамп
6
Саррага
6
Саррага
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
22
Пайеро
22
Пайеро
4
Ловрич
29
Атта
17
17
29
Атта
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
Главный тренер
Антонио Конте
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
70
Руй Модешту
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Наполи - Удинезе
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
10
Офсайды
1
2
Количество передач
537
332
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Удинезе», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Удинезе»

«Наполи» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Наполи
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