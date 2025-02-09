09.02.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
60
Manuel Moretta
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
65
Элиа Пликко
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
27
Деннис Ман
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
4-3-2-1
1
Каприле
3
Ауджелло
26
Мина
5
Луперто
4
Цаппа
8
Адопо
45
Макумбу
10
Виола
4
Феличи
20
Цортеа
91
Пикколи
4-2-2-1-1
1
Сузуки
15
Дель Прато
38
Вольяччо
15
Леони
14
Валери
16
Кейта
19
Сом
80
Бернабе
3
Камара
22
Кансельери
11
Джурич
45
Макумбу
18
Марин
18
Марин
45
Макумбу
8
Адопо
14
Дейола
14
Дейола
8
Адопо
10
Виола
70
Гаэтано
70
Гаэтано
10
Виола
4
Феличи
7
Коман
7
Коман
4
Феличи
91
Пикколи
30
Паволетти
30
Паволетти
91
Пикколи
16
Кейта
23
Эрнани
23
Эрнани
16
Кейта
3
Камара
11
Ондрейка
11
Ондрейка
3
Камара
22
Кансельери
27
Ман
27
Ман
22
Кансельери
15
Леони
11
Альмквист
11
Альмквист
15
Леони
11
Джурич
14
Бонни
14
Бонни
11
Джурич
Остались в запасе
Кальяри
Парма
22
Henrijs Auseklis
ВР
12
Ален Шерри
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
40
Эдоардо Корви
ВР
60
Manuel Moretta
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
22
Henrijs Auseklis
ВР
12
Ален Шерри
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
60
Manuel Moretta
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
65
Элиа Пликко
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Кальяри - Парма
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
14
12
Офсайды
1
1
Количество передач
325
536
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.95
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Пармы», 24-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»