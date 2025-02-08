08.02.2025, суббота, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Дамак
Дамак
3-3-1-1-1
1
Ницэ
15
Шафаи
3
Бедран
4
Аль-Рашиди
21
Аль-Анази
6
Аль-Субиани
6
Абдулла
14
Н'Куду
40
Камано
13
Диалло
4-1-1-2-2
37
Буну
2
Канселу
87
Тамбакти
24
Аль-Харби
3
Кулибали
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
37
Сезар
38
Леонардо
21
Аль-Анази
13
Аль-Обейд
13
Аль-Обейд
21
Аль-Анази
6
Аль-Субиани
95
95
6
Аль-Субиани
24
Аль-Харби
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
24
Аль-Харби
Остались в запасе
Дамак
Аль-Хиляль
97
Амин Аль-Бухари
ВР
18
Ахмед Хариси
ЦП
20
A. Al Qahtani
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
18
Ахмед Хариси
ЦП
20
A. Al Qahtani
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Дамак - Аль-Хиляль
4
4
Всего ударов по воротам
9
22
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
13
Нарушения
9
7
Офсайды
4
3
Количество передач
221
512
Сейвы
8
1
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» против «Аль-Хиляль», 19-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»