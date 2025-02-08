Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Дамак» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

«Дамак» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

8 февраля 2025, 18:50
Дамак
08.02.2025, суббота, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Хиляль
50' Х. Диалло 73' Х. Диалло
32' М. Леонардо 77' С. Милинкович-Савич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
15
Фарук Шафаи
(К) ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Дамак
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
95
A. Fallatah
ЦП
18
Ахмед Хариси
ЦП
20
A. Al Qahtani
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Ницэ
15
Шафаи
3
Бедран
4
Аль-Рашиди
21
Аль-Анази
6
Аль-Субиани
6
Абдулла
14
Н'Куду
40
Камано
13
Диалло
4-1-1-2-2
37
Буну
2
Канселу
87
Тамбакти
24
Аль-Харби
3
Кулибали
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
37
Сезар
38
Леонардо
21
Аль-Анази
13
Аль-Обейд
13
Аль-Обейд
21
Аль-Анази
6
Аль-Субиани
95
95
6
Аль-Субиани
24
Аль-Харби
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
24
Аль-Харби
Остались в запасе
Дамак
Аль-Хиляль
97
Амин Аль-Бухари
ВР
18
Ахмед Хариси
ЦП
20
A. Al Qahtani
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
18
Ахмед Хариси
ЦП
20
A. Al Qahtani
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
28
Мохамед Канно
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Дамак - Аль-Хиляль
4
4
Всего ударов по воротам
9
22
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
13
Нарушения
9
7
Офсайды
4
3
Количество передач
221
512
Сейвы
8
1
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
1
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» против «Аль-Хиляль», 19-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дамак»«Аль-Хиляль»

«Дамак» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Дамак
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
20
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+